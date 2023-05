Bytové domy s nízkopříjmovými domácnostmi získají vyšší dotace na zateplení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DyziO / Shutterstock Rekonstrukce domu

Od září budou fungovat nové podmínky dotací na renovace a zateplení domů. Výhodnější podmínky dotací budou mít díky Nové zelené úsporám bytová družstva, společenství vlastníků (SVJ) a obce. Na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti a domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností. Zároveň se změní dotace na výměnu tepelných zdrojů, nově bude podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Změny na tiskové konferenci novinářům představili ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podávání žádostí podle stávajících podmínek je možné do 30. června.

"Od prvního září chceme výrazným způsobem pomoci především s urychlením renovace bytových domů, takovým způsobem, aby nejenom lidé v rodinných domech ale také vlastníci bytových domů mohli výrazným způsobem uspořit na energiích," řekl Hladík.

Od září budou pro bytové domy existovat tři dotační výzvy podle toho, kdo je majitelem domu. Standardní výzva je určená pro fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů. Ti mohou dosáhnout na dotaci až ve výši 50 procent nákladů, peníze podobně jako podle stávajících podmínek získají až dodatečně.

Výzva pro SVJ a bytová družstva počítá s poskytnutím peněz předem formou zálohy. I zde by měla být výše dotace do 50 procent. Zároveň mohou SVJ či bytová družstva dostat bonus až 150 000 korun na každou nízkopříjmovou domácnost. Výška bonusu by se měla odvíjet od rozsahu zateplení. "Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti totiž bude použit na splacení jejich podílu na nákladech na renovaci," řekl Hladík.

V souvislosti s podporou domácností s nižšími příjmy se doplní program Nová zelená úsporám light. Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v již zateplených domech, kde mají ostatní jednotky okna vyměněná, umožní program výměnu oken za stejných podmínek jako v rodinných domech, dostanou tedy dotaci až 12.000 korun na výměnu každého okna.

Třetí výzva se týká obecních bytových domů, na jejichž renovaci mohou obce získat dotaci až 70 procent. Pokud by v domě fungoval i komerční prostor, bude dotace podle Hladíka nižší.

Při žádosti o dotaci na renovaci domu nebo bytu dostanou domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností bonus deset procent navíc. Jedná se o oblasti, kde dochází k vylidňování a prokazatelně v nich žijí lidé s nižšími příjmy, uvedl Jurečka. "Na všech územích krajů vyjma Prahy máme minimálně jedno území obce s rozšířenou působností, které do této kategorie spadá," řekl.

Změny v systému dotací hodnotí pozitivně i specialisté ze sdružení Centrum pasivního domu. "Energeticky úsporné budovy představují funkční cestu k energetické nezávislosti. Program Nová zelená úsporám otevírá pro většinu domácností cestu ze současné krize hned dvěma způsoby – správně je motivuje k dlouhodobému řešení, tedy kvalitní celkové renovaci domu a zároveň jim poskytuje finance, aby na 60 až 80procentní úsporu energie skutečně dosáhly,“ řekl ředitel sdružení Vítězslav Malý.

Podporu výměny plynových kotlů starších než 20 let za tepelná čerpadla rozšíří tzv. kotlíkové dotace. Podmínkou bude mít dům alespoň částečně zateplený tak, aby spadal minimálně do úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budov. "Pokud dům nesplňuje požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu," řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Provoz tepelných čerpadel v nezateplených domech je podle Valdmana velice neúsporný.

Podpora fotovoltaiky zůstane stejná jako doposud, podle Hladíka není rozdíl v tom, zda si domácnost podá žádost do června nebo od září. Základní změnou bude zjednodušení administrativy jako u všech nových dotací projektu Nová zelená úsporám spouštěných od září.

