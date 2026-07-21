Čáp při nácviku letu v Olšovci na Přerovsku uvízl v silu, vysvobodili ho hasiči
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Na záchranu čapího mláděte vyrazili hasiči včetně lezecké skupiny. I pro ně byl úzký servisní otvor do sila problém, ze svých řad museli vybrat nejštíhlejšího hasiče z hranické stanice. "Ten se otvorem protáhl dovnitř, k opeřenci se slanil a odchytil jej do sítě. Poté jej předal kolegům, kteří jej v koši automobilového žebříku dostali bezpečně na zem," doplnila Lucie Balážová.
Mladý čáp neutrpěl žádné zranění, byl ale zmatený. Hasiči ho proto vypustili na nedaleké louce, kam k němu okamžitě přiletěli jeho rodiče a převzali si jej pod svá křídla.
Čápi žijí v Olšovci u Hranic na Přerovsku dlouhodobě. Podle projektu sledujícího výskyt čapích hnízd v ČR je hnízdo v Olšovci na komíně u tamní základní školy, sledováni jsou zde čápi již od roku 2013. Podle tamního pozorovatele letos čapí pár vyvedl tři mláďata. Podařilo se identifikovat i jednoho z rodičů, podle kroužku se narodil v roce 2016 v obci Samborowice v jižním Polsku.
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