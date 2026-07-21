https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cap-pri-nacviku-letu-v-olsovci-na-prerovsku-uvizl-v-silu-vysvobodili-ho-hasici?utm_campaign=hp_feed&utm_medium=seznam_distribuce&utm_source=www.seznam.cz
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Čáp při nácviku letu v Olšovci na Přerovsku uvízl v silu, vysvobodili ho hasiči

21.7.2026 16:55 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dan Hutcheson / Flickr
Tragicky mohl skončit jeden z prvních pokusů o let mladého čápa v Olšovci na Přerovsku. Nezkušený opeřenec si při vzletu zvolil jako cíl silo na piliny v tamním průmyslovém areálu. Na jeho vrchol sice doletěl, další vzlet se mu ale nepodařil a místo toho propadl úzkým otvorem do útrob sila. Zachránili ho hasiči přivolaní dělníkem, který čapí manévry sledoval ze země, řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Mladý čáp neutrpěl žádné zranění.
reklama
 
"Místní dělník, který dění na obloze sledoval, viděl, že mladý čáp přistál na kupoli sila, snažil se vzlétnout, ale to už se mu nepodařilo a zahučel dovnitř. Šel se k silu podívat, a když v úzkém otvoru uviděl uvězněného čápa, zavolal hasiče," popsala okolnosti zásahu mluvčí.

Na záchranu čapího mláděte vyrazili hasiči včetně lezecké skupiny. I pro ně byl úzký servisní otvor do sila problém, ze svých řad museli vybrat nejštíhlejšího hasiče z hranické stanice. "Ten se otvorem protáhl dovnitř, k opeřenci se slanil a odchytil jej do sítě. Poté jej předal kolegům, kteří jej v koši automobilového žebříku dostali bezpečně na zem," doplnila Lucie Balážová.

Mladý čáp neutrpěl žádné zranění, byl ale zmatený. Hasiči ho proto vypustili na nedaleké louce, kam k němu okamžitě přiletěli jeho rodiče a převzali si jej pod svá křídla.

Čápi žijí v Olšovci u Hranic na Přerovsku dlouhodobě. Podle projektu sledujícího výskyt čapích hnízd v ČR je hnízdo v Olšovci na komíně u tamní základní školy, sledováni jsou zde čápi již od roku 2013. Podle tamního pozorovatele letos čapí pár vyvedl tři mláďata. Podařilo se identifikovat i jednoho z rodičů, podle kroužku se narodil v roce 2016 v obci Samborowice v jižním Polsku.

reklama
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
holub Foto: sanjiv nayak Unsplash Pohádková zahrada v Pardubicích přijímá v horku dehydratované ptáky čáp bílý Foto: Dan Hutcheson Flickr Záchranář v Ústí nad Orlicí vysvobodil čapí mládě z vlasce a odvezl na JIP Mladí kalousi ušatí Foto: DES OP - Záchranná stanice živočichů Mláďata to nemají v tom našem světě vůbec snadné

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist TOPlist