Zranění a nemocní holubi v budoucnu najdou zázemí v novém centru u Brna
26.7.2026 00:21 | BRNO (ČTK)
V první etapě, která by měla být hotová v létě, najde v centru domov až 1000 holubů. Postupně by jej chtěla organizace rozšiřovat, do budoucna by tak mohlo vzniknout zázemí až pro 10 000 ptáků. Součástí by mohl být zasíťovaný prostor, který by umožnil holubům bezpečně létat. Na stavbu centra plynou peníze z veřejných sbírek a materiálních darů, podílejí se na něm dobrovolníci.
Za vznikem Institutu na ochranu holubů jsou Světlana Vávrová a Veronika Petráková, které se záchraně holubů věnují několik let. Spolupracují s veterináři, zaměřují se na poznávání holubích nemocí nebo šíření osvěty.
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