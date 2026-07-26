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Zranění a nemocní holubi v budoucnu najdou zázemí v novém centru u Brna

26.7.2026 00:21 | BRNO (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a venkovní voliéry pro holuby, kteří se kvůli zdravotnímu stavu již nemohou vrátit do volné přírody, uvedla nezisková organizace Institut na ochranu holubů, která za projektem stojí.
 
Podle Institutu potřebuje denně záchranu mnoho městských holubů. Je však nedostatek stanic, které by jim byly ochotny poskytnout pomoc, uvedla organizace. "Nepovažují se za domácí, ale ani divoká zvířata, a proto mnoho záchranných stanic pro volně žijící živočichy pro ně buď nemá místo, nebo je péče omezená a hrozí i eutanázie," uvedla organizace.

V první etapě, která by měla být hotová v létě, najde v centru domov až 1000 holubů. Postupně by jej chtěla organizace rozšiřovat, do budoucna by tak mohlo vzniknout zázemí až pro 10 000 ptáků. Součástí by mohl být zasíťovaný prostor, který by umožnil holubům bezpečně létat. Na stavbu centra plynou peníze z veřejných sbírek a materiálních darů, podílejí se na něm dobrovolníci.

Za vznikem Institutu na ochranu holubů jsou Světlana Vávrová a Veronika Petráková, které se záchraně holubů věnují několik let. Spolupracují s veterináři, zaměřují se na poznávání holubích nemocí nebo šíření osvěty.

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