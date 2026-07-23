https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachranne-stanice-prijaly-v-prvni-pulce-roku-o-21-procent-vice-zvirat-nez-loni
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Záchranné stanice přijaly v první půlce roku o 21 procent více zvířat než loni

23.7.2026 19:54 (ČTK)
Zesláblý rorýs
Zesláblý rorýs
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Patrk Sláma / ČSOP
Záchranné stanice přijaly v první polovině roku o 21 procent více zvířat než loni. Celkově se jednalo o 3960 zvířat navíc. Národní síť záchranných stanic podle svého provozovatele, Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), pracuje na hranici únosnosti. Přispívá k tomu i systém vyplácení státních dotací, které stanice dostávají z ministerstva životního prostředí (MŽP) zpětně. První část peněz obdrží nejdříve v srpnu, tedy v době, kdy už za sebou mají nejnáročnější část roku.
 
Od ledna do června 2025 stanice pečovaly o 18 649 živočichů, letos se jednalo o 22 609 zvířat. Statistiky z některých stanic se navíc stále doplňují, očekává se proto, že konečná bilance bude ještě vyšší.

Nejvíce zvířat přijaly záchranné stanice během vrcholné sezony mláďat v květnu a červnu. V květnu činil meziroční nárůst 948 zvířat, v červnu podle dosavadních údajů 1875. Výraznému náporu stanice čelily v závěru června - přes 580 zvířat přijaly 29. června, o den dříve přes 550 a 27. června přes 410 zvířat. Tento trend pozorují stanice i v červenci.

Síť v horkých dnech přijímala především ptáky hnízdící na budovách nebo v blízkosti lidských sídel. K nejvíce přijímaným druhům patřili například rorýs obecný, poštolka obecná, jiřička obecná nebo vrabec domácí.

"Sezónní nápor zvládají stanice na hranici svých kapacitních i lidských sil. Pokud zvířata přicházejí v tisících, ale finance od státu dostáváme až ve druhé polovině roku, stanice nemají potřebný prostor pro svou stabilizaci," sdělila Marta Kroča Bryndová z ČSOP.

Ochránci uvedli, že záchranné stanice jsou podfinancované dlouhodobě. Peníze na provoz dostávají se zpožděním, celková částka státní podpory navíc v průměru nepokryje ani třetinu provozních nákladů. Z více jak dvou třetin je proto financují soukromí dárci.

Bryndová doplnila, že si ČSOP podpory MŽP, krajů, měst a obcí včetně soukromých dárců váží. "Ale bez stabilního, předvídatelného a včasného financování hrozí postupný zánik jednotlivých stanic i celé sítě," upozornila.

Veřejnost může záchranným stanicím pomoci finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi s číslem 33553322/0800 nebo na darovacím portálu.

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