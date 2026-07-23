Záchranné stanice přijaly v první půlce roku o 21 procent více zvířat než loni
Nejvíce zvířat přijaly záchranné stanice během vrcholné sezony mláďat v květnu a červnu. V květnu činil meziroční nárůst 948 zvířat, v červnu podle dosavadních údajů 1875. Výraznému náporu stanice čelily v závěru června - přes 580 zvířat přijaly 29. června, o den dříve přes 550 a 27. června přes 410 zvířat. Tento trend pozorují stanice i v červenci.
Síť v horkých dnech přijímala především ptáky hnízdící na budovách nebo v blízkosti lidských sídel. K nejvíce přijímaným druhům patřili například rorýs obecný, poštolka obecná, jiřička obecná nebo vrabec domácí.
"Sezónní nápor zvládají stanice na hranici svých kapacitních i lidských sil. Pokud zvířata přicházejí v tisících, ale finance od státu dostáváme až ve druhé polovině roku, stanice nemají potřebný prostor pro svou stabilizaci," sdělila Marta Kroča Bryndová z ČSOP.
Ochránci uvedli, že záchranné stanice jsou podfinancované dlouhodobě. Peníze na provoz dostávají se zpožděním, celková částka státní podpory navíc v průměru nepokryje ani třetinu provozních nákladů. Z více jak dvou třetin je proto financují soukromí dárci.
Bryndová doplnila, že si ČSOP podpory MŽP, krajů, měst a obcí včetně soukromých dárců váží. "Ale bez stabilního, předvídatelného a včasného financování hrozí postupný zánik jednotlivých stanic i celé sítě," upozornila.
Veřejnost může záchranným stanicím pomoci finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi s číslem 33553322/0800 nebo na darovacím portálu.
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