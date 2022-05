Část starostů v Brně má výtky k územnímu plánu, město si nechává dělat posudky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brno si nechává vypracovat posudky na vytvořený návrh nového územního plánu, který by v červnu mohli schvalovat zastupitelé. Důvodem jsou výtky osmi starostů z celkových 29 městských částí Brna. V dopise zaslaném primátorce Markétě Vaňkové (ODS), který má ČTK k dispozici, zmiňují například obavy z vyšší hustoty zástavby nebo nedostatečné ochrany zeleně. Podle Vaňkové by měly posudky rozptýlit obavy. Radní zodpovědný za územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL) ČTK řekl, že si za dokumentem stojí a nerozumí tomu, proč se město snaží po čtyřech letech příprav zpochybňovat svůj prioritní strategický dokument. Brno má územní plán z roku 1994 a jeho podoba ani po aktualizacích už neodpovídá potřebám.

Současný územní plán přestane platit v roce 2028. Původně měl ale přestat platit už letos, a proto po volbách v roce 2018 nová koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD označila nový územní plán za prioritu a začala na jeho podobě pracovat. Během volebního období se ale termín posunul.

Starostové v dopise vyjadřují obavy o rozvoj Brna. "Jedním z hlavních důvodů našich obav je, že nový územní plán umožňuje násobně vyšší hustotu zástavby, a to i v zastavěných částech města, než připouští aktuálně platný územní plán," píšou starostové v dopise. K návrhu posílali už dříve připomínky, ale většině podle nich magistrát nevyhověl.

Město si proto nechalo zpracovat tři analýzy. Dvě se týkají výtek starostů a podle Chvátala jsou hotové, třetí je komplexní zhodnocení územního plánu a podle Vaňkové bude hotová na začátku června. "Z dosavadních analýz nevyplynula žádná zásadní rizika nasvědčující tomu, abychom plán neschválili. Je pořízený v souladu se všemi pravidly. Projednali jsme ho na maximum. Bereme určité obavy a budeme se je snažit rozptýlit," řekl Chvátal.

Vaňková uvedla, že pokud analýzy pochybnosti rozptýlí, bude z jejího pohledu možné o územním plánu v červnu hlasovat. Její náměstek Tomáš Koláčný (Piráti) uvedl, že pokud by měl mít dokument vady, které by ho zpochybnily, schválení by se odložilo do příštího volebního období. Sám ale doufá, že se tak nestane. Volby jsou letos v září.

Chvátal však argumentaci koaličních kolegů nerozumí. "Je založena na tom, že se musíme v něčem utvrdit. My jsme přitom ve fázi, že si za tím buď stojíme, nebo ne. Nevím, proč se město po čtyřech letech příprav snaží zpochybňovat prioritní strategický dokument," řekl Chvátal. Dodal, že celá věc může souviset právě s blížícími se volbami.

Soudy v minulosti zrušily jak aktualizaci současného územního plánu Brna, tak i předešlé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. U zrušení aktualizace soud poukázal na nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí.

