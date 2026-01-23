CDV: Každá desátá loni koupená nová motorka v Česku byla na elektřinu
23.1.2026 01:23 (ČTK)
"Elektrické motocykly se z okrajového segmentu postupně stávají běžnou součástí silničního provozu. Data ukazují, že si nacházejí své místo zejména v městském a příměstském provozu, kde dávají smysl jak ekonomicky, tak provozně. Rostoucí podíl nových registrací zároveň potvrzuje, že zájem veřejnosti o tento typ mobility dál sílí,“ uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.
Nejvíce elektrických motorek, a to 471, lidé i firmy registrovali ve Středočeském kraji, na jihu Moravy to bylo 334 motorek. Třetí byla Praha s 313 registracemi a Moravskoslezský kraj s 268. Čtvrtinu elektrických motocyklů registrovaly firmy, což souvisí zřejmě s využitím v doručovacích službách.
