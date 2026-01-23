https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cdv-kazda-desata-loni-koupena-nova-motorka-v-cesku-byla-na-elektrinu
CDV: Každá desátá loni koupená nová motorka v Česku byla na elektřinu

23.1.2026 01:23 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obliba elektrických motocyklů v Česku roste, loni byla každá desátá nová motorka na tento pohon. Nejvíce jich lidé i firmy přihlašují ve velkých městech a příměstských oblastech, informovalo v tiskové zprávě Centrum dopravního výzkumu (CDV). Z celkového počtu 1,4 milionu motocyklů, které lidé v Česku vlastní, je 1,1 procenta na elektrický pohon, to je zhruba 15 000 motocyklů.
 
Mezi loni zakoupenými novými motorkami byl podíl elektrických 10,4 procenta, z 27 250 motocyklů bylo 2826 elektrických.

"Elektrické motocykly se z okrajového segmentu postupně stávají běžnou součástí silničního provozu. Data ukazují, že si nacházejí své místo zejména v městském a příměstském provozu, kde dávají smysl jak ekonomicky, tak provozně. Rostoucí podíl nových registrací zároveň potvrzuje, že zájem veřejnosti o tento typ mobility dál sílí,“ uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Nejvíce elektrických motorek, a to 471, lidé i firmy registrovali ve Středočeském kraji, na jihu Moravy to bylo 334 motorek. Třetí byla Praha s 313 registracemi a Moravskoslezský kraj s 268. Čtvrtinu elektrických motocyklů registrovaly firmy, což souvisí zřejmě s využitím v doručovacích službách.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
