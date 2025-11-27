Čechů skeptických ke Green Dealu přibylo, mají obavy ze zdražování energií
27.11.2025 11:20 | PRAHA (ČTK)
V porovnání s loňským rokem mírně převážil počet lidí, kteří nesouhlasí s cíli unijní dohody, nad souhlasícími. Loni byla veřejnost v této otázce rozdělena na stejně velké části. Nyní s cíli dohody nesouhlasí 47 procent a 42 procent má opačný názor. Současně mírně přibylo těch, kteří nedokázali odpovědět.
Růstu cen energií kvůli unijní dohodě se obává 72 procent lidí. Naopak desetina si myslí, že Green Deal na ně nebude mít vliv, a 18 procent to nedokáže posoudit.
CVVM provedlo průzkum v červnu mezi tisícovkou lidí starších 15 let.
