Čechů skeptických ke Green Dealu přibylo, mají obavy ze zdražování energií

27.11.2025 11:20 | PRAHA (ČTK)
Lidé v České republice jsou ohledně cílů Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, skeptičtější než před rokem. Za dosažitelné je pokládá 19 procent lidí, což je o devět procentních bodů méně než před rokem. Sedm z deseti Čechů si nadále myslí, že unijní dohoda o klimatických cílech negativně dopadne na ceny energií. Nicméně lidí, kteří o ní mají dostatek informací, ubylo. Vyplynulo to ze zveřejněných výsledků šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
 
Dostatek informací o dohodě v průzkumu deklarovala pětina dotázaných, zatímco před rokem to byla téměř třetina. Počet lidí, kteří nemají potřebné informace, se téměř nezměnil, uvedly to zhruba dvě třetiny. Na 14 procent ale přibylo těch, kteří neví, jestli mají informací dostatek, či ne.

V porovnání s loňským rokem mírně převážil počet lidí, kteří nesouhlasí s cíli unijní dohody, nad souhlasícími. Loni byla veřejnost v této otázce rozdělena na stejně velké části. Nyní s cíli dohody nesouhlasí 47 procent a 42 procent má opačný názor. Současně mírně přibylo těch, kteří nedokázali odpovědět.

Růstu cen energií kvůli unijní dohodě se obává 72 procent lidí. Naopak desetina si myslí, že Green Deal na ně nebude mít vliv, a 18 procent to nedokáže posoudit.

CVVM provedlo průzkum v červnu mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

