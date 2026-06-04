Celníci v Plzeňském kraji zadrželi přes 50 tun odpadu z Francie a Německa
Přeshraniční přeprava odpadu na území ČR je přípustná pouze tehdy, když se po zpracování skutečně dále využije, například když po recyklaci nahradí primární suroviny nezbytné pro výrobu, zdůraznila Kašparová. "Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou," dodala.
Nelegálním dovozem odpadu do ČR se v minulosti zabývala nejen inspekce životního prostředí, ale také policie. Ve středu například policisté z Bruntálu obvinili čtyři osoby a stejný počet firem v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až pět let vězení. Čtyři obviněné firmy podle policie od června 2024 do ledna 2025 přepravily ve zhruba 30 kamionech bezmála 600 tun odpadu který skončil na nelegálních skládkách v Jiříkově na Bruntálsku či v Horních Heršpicích u Brna. Odvézt jej postupně nechaly na své náklady německé úřady.
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