Místo kontaminovaného jezírka po bývalé Tesle v Králíkách vznikne přírodní zóna
Firma vyhrála zakázku za 83 milionů korun a připravuje všechna povolení, zejména potřebuje stanovisko ministerstva životního prostředí. Podle odhadu Kašpara samotné práce začnou zhruba v listopadu. Potrvají pak do konce roku 2028.
Společnost bude sanovat odkaliště o rozloze 2226 metrů čtverečních. Podle projektové dokumentace tam je 3562 metrů krychlových znečištěného sedimentu. "Projekt zároveň počítá s likvidací staré skládky skelných střepů o ploše 240 metrů čtverečních, kde je množství uloženého odpadu odhadováno na zhruba 1000 tun," řekl Kašpar.
Časově nejnáročnější bude vysychání odtěžených kalů. Teprve potom je firma odveze. Celé místo následně promění v relaxační přírodní lokalitu. "Po odstranění kontaminovaných kalů bude následovat rekultivace jezírka a jeho okolí. Součástí projektu je také obnova břehů, nezbytné kácení některých stromů a následná výsadba nové zeleně. Ve výsledku tam má vzniknout taková klidová zóna," řekl Kašpar.
Společnost Seven-K působí v bývalém areálu Tesly Holešovice od roku 2007, kdy koupila místní galvanovnu, kterou postupně modernizovala a její výrobu rozšířila o další technologie povrchových úprav kovů. Firma o zátěžích věděla a na jejich odstranění získala dotaci, maximálně může získat od ministerstva životního prostředí 71 milionů korun. Dotaci 12 procent z nákladů dostane od kraje, zbytek zaplatí ze svého.
"Odkaliště se nachází v průmyslovém areálu, ale bude upraveno tak, že zde najdou zaměstnanci možnost relaxace," řekl jednatel firmy Pavel Musil.
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