Diamo chce od 1.září zahájit 2. etapu sanace po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou
Kolik bude druhá etapa sanace stát, zatím podnik neoznámil. Výsledná cena bude jasná až po dokončení zadávacího řízení. Již dříve zástupci Diama ČTK řekli, že náklady odhadují zhruba na 380 milionů korun. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie si vyžádalo přes 300 milionů korun, jen do opravy infrastruktury vložila Správa železnic 110 milionů korun.
V lokalitě zatím pokračují práce, které se zaměřují na omezení šíření kontaminace a postupné odstraňování následků ekologické havárie. Podle Diamo je situace na místě již několik měsíců stabilní. Odborníci nadále využívají filtry s aktivním uhlím, chemickou oxidaci i biologickou sanaci přímo v podzemním prostředí. Dál také monitorují kvalitu podzemních vod.
Podnik zároveň pokročil ve vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky zasažených pozemků. Jejich plochy si Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě sanace, jde zhruba o čtyři desítky majitelů pozemků na ploše o rozloze 11,25 hektaru. Dosud má podnik uzavřené smlouvy nebo získaný souhlas vlastníků přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21 procent pozemků majitelé podle firmy přislíbili podpis smluv, které se nyní připravují.
Zhruba u stejného podílu pozemků se ještě jedná o odkupu nebo směně, podnik kvůli tomu jedná se Státním pozemkovým úřadem. "V jednom případě zatím není možné jednání dokončit kvůli probíhajícímu dědickému řízení. Zbývajících osm procent tvoří převážně pozemky ve spoluvlastnictví, kde čekáme na souhlas všech spoluvlastníků," uvedla mluvčí Diama. Cílem je podle něj vyřešit co nejvíce majetkoprávních vztahů do začátku druhé etapy sanace. Prioritou zůstává dohoda s vlastníky, dodala mluvčí.
Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Událost je považována za jednu z největších ekologických havárií svého druhu v Česku. Sanace je rozdělena do několika etap a podle dřívějších odhadů potrvá několik let.
Alena Horáková
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