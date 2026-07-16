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Diamo chce od 1.září zahájit 2. etapu sanace po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou

16.7.2026 12:26 (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Druhou etapu sanace území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, které loni v únoru zasáhl toxický benzen po havárii nákladního vlaku, chce státní podnik Diamo začít 1. září. Podnik, který má obnovu území na starosti, nyní dokončuje výběrové řízení na zhotovitele, vítěz by měl být znám na přelomu července a srpna. Zástupci Diama současně jednají s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody nebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině dotčených ploch, řekla ČTK mluvčí státní firmy Kristýna Hanušová.
 
Zástupci podniku na konci června přímo v lokalitě uspořádali pro zájemce o zakázku prohlídku staveniště, při níž se mohli seznámit s rozsahem připravovaných prací. "Nabídky chceme vyhodnotit na přelomu července a srpna. Druhá etapa bude bezprostředně navazovat na práce, které už v lokalitě probíhají. Zahájení předpokládáme 1. září 2026," uvedla Hanušová.

Kolik bude druhá etapa sanace stát, zatím podnik neoznámil. Výsledná cena bude jasná až po dokončení zadávacího řízení. Již dříve zástupci Diama ČTK řekli, že náklady odhadují zhruba na 380 milionů korun. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie si vyžádalo přes 300 milionů korun, jen do opravy infrastruktury vložila Správa železnic 110 milionů korun.

V lokalitě zatím pokračují práce, které se zaměřují na omezení šíření kontaminace a postupné odstraňování následků ekologické havárie. Podle Diamo je situace na místě již několik měsíců stabilní. Odborníci nadále využívají filtry s aktivním uhlím, chemickou oxidaci i biologickou sanaci přímo v podzemním prostředí. Dál také monitorují kvalitu podzemních vod.

Podnik zároveň pokročil ve vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky zasažených pozemků. Jejich plochy si Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě sanace, jde zhruba o čtyři desítky majitelů pozemků na ploše o rozloze 11,25 hektaru. Dosud má podnik uzavřené smlouvy nebo získaný souhlas vlastníků přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21 procent pozemků majitelé podle firmy přislíbili podpis smluv, které se nyní připravují.

Zhruba u stejného podílu pozemků se ještě jedná o odkupu nebo směně, podnik kvůli tomu jedná se Státním pozemkovým úřadem. "V jednom případě zatím není možné jednání dokončit kvůli probíhajícímu dědickému řízení. Zbývajících osm procent tvoří převážně pozemky ve spoluvlastnictví, kde čekáme na souhlas všech spoluvlastníků," uvedla mluvčí Diama. Cílem je podle něj vyřešit co nejvíce majetkoprávních vztahů do začátku druhé etapy sanace. Prioritou zůstává dohoda s vlastníky, dodala mluvčí.

Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Událost je považována za jednu z největších ekologických havárií svého druhu v Česku. Sanace je rozdělena do několika etap a podle dřívějších odhadů potrvá několik let.

Alena Horáková

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