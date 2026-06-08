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Odvoz kadmiových kalů z Šumperska nabral zpoždění, čeká se na povolení

8.6.2026 10:00 | VIKANTICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Loni v květnu zahájený odvoz více než 1000 tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu desetiměsíční skluz a další zpoždění zřejmě nabere. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí společnosti Diamo Tomáš Indrei. Firma AHV ekologický servis odvezla z Vikantic zatím jen malou část kalů a transport pozastavila, protože čeká na souhlas ústeckého hejtmanství s novým zařízením technologické linky na likvidaci kalů.
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Ve Vikanticích bylo uloženo 1250 tun kadmiových kalů ve 178 kovových kontejnerech. Podle smlouvy měly být odvezeny do konce loňského července. Firma AHV ekologický servis loni na jaře odvezla prvních 21 kontejnerů. V červenci požádala o tříměsíční odklad termínu pro dokončení sanace skladu kvůli komplikacím s uložením upraveného materiálu. Následně likvidaci kalů podle Indreie zpozdila výzva ústeckého krajského úřadu ke změně povolení, která se týká instalace nového zařízení pro likvidaci kalů.

Diamo loni odhadovalo, že změnu povolení se podaří vyřešit na začátku letošního roku. Poté měla firma do 75 dnů kadmiové kaly odvézt. "AHV ekologický servis stále jedná s Ústeckým krajem o vydání integrovaného povolení na instalaci dočasného zařízení na likvidaci kalů. Veškerou potřebnou dokumentaci odevzdala dotčeným úřadům. Čekáme na rozhodnutí Ústeckého kraje. Stále platí, že likvidace staré ekologické zátěže ve Vikanticích je pro nás prioritou," uvedl Indrei.

Mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková ČTK řekla, že úřad posuzuje záměr stabilizace a odstranění kadmiových kalů v areálu skládky nebezpečných odpadů Lukavec. Jeho oznámení bylo zveřejněno 4. června a úřad zahájil zjišťovací řízení. Teprve po jeho ukončení bude možné podat žádost o změnu integrovaného povolení, v níž mohou být stanoveny podmínky pro bezpečnou likvidaci kalů.

Kadmium je vysoce toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. Starosta Vikantic Libor Sedlařík ČTK řekl, že přes 40 let stará budova se stovkami tun kadmiových kalů z produkce bývalých Rudných dolů Jeseník je časovanou ekologickou bombou. "Byla teď poměrně tuhá zima a když jsem šel kolem skladu, tak bylo slyšet, jak stará konstrukce budovy pod tíhou sněhu skřípe. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Nechci ani domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby naši oblast zasáhla vichřice. Žijeme kvůli tomu v neustálých obavách," uvedl.

Podle něj se podařilo zajistit financování likvidace kadmiových kalů, nyní se odvoz zadrhl na problému s povolením. "Nevím, zda je chyba na straně firmy AHV Ekologický servis nebo se jedná o průtahy způsobené úředníky," podotkl. Sklad s kadmiovými kaly komplikuje rozvoj obce. "Například době koronaviru se hodně zájemců dotazovalo na možnost postavit si ve Vikanticích domy. Když se ale dozvěděli, že tady máme sklad s kadmiovými kaly, tak hned zase couvli a rozloučili se. Je to pro nás velký problém," dodal.

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