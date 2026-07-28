Likvidaci kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicku posoudí úřad podle zákona
Počítá se s úpravou a stabilizací 1250 tun odpadu, který je ve 178 ocelových kontejnerech. Záměr podle úředníků může mít významný vliv na životní prostředí. Kadmium je vysoce toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. "Dlouhodobá ekologická zátěž se má odstraňovat přednostně v místě vzniku, což je Olomoucký kraj, a ne Ústecký," řekl před časem novinářům ústecký hejtman Richard Brabec (ANO).
Přemisťování nebezpečných odpadů do jiného kraje je přenášení ekologické zátěže mezi kraji, s čímž radní Ústeckého kraje nesouhlasí. Radní proto požadují podrobné vyhodnocení všech rizik spojených s manipulací, přepravou, úpravou, dočasným skladováním a konečným odstraněním odpadů, včetně rizik havarijních stavů a podrobné rozpracování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při manipulaci s nebezpečnými odpady obsahujícími kadmium.
Krajský úřad požaduje podrobné vyhodnocení rizik manipulace s odpadem, přepravou a odstraněním. Podrobně se musí zpracovat bezpečnost práce a stanovit další podmínky. Městský úřad Lovosice upozornil na nesrovnalosti a požaduje podrobnosti k tomu, jaká opatření budou proti prašnosti, jak se zabrání kontaminaci povrchových a podzemních vod a další. Naopak krajská hygienická stanice nepožadovala posouzení podle zákona o vlivu na životní prostředí.
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