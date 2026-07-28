https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/likvidaci-kadmiovych-kalu-ze-sumperska-na-litomericku-posoudi-urad-podle-zakona
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Likvidaci kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicku posoudí úřad podle zákona

28.7.2026 19:44 | LUKAVEC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Záměr likvidovat jedovaté kadmiové kaly ze Šumperska v areálu skládky Lukavec na Litoměřicku budou úředníci posuzovat podle zákona o vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). ČTK to zjistila ze zveřejněného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Výhrady proti záměru mají ústečtí krajští radní i město Lovosice.
 
Odpad pochází z výroby elektrotechnického kadmia z let 1974 až 1989, který je uložený v kontejnerech ve skladu Vikantice na Šumpersku. Kromě těchto odpadů je v kontejnerech kontaminovaná zemina z dočasné skládky, kontaminované písky z odkaliště, omítky a betony z bývalé výrobní haly a kontaminovaná zemina ze skládky. Ze záměru vyplývá, že odpad by se měl likvidovat procesem stabilizace pomocí vápenného mléka a cementu. Upravený odpad má zůstat ve vymezeném prostoru ve stávajícím komplexu skládky nebezpečného odpadu Lukavec.

Počítá se s úpravou a stabilizací 1250 tun odpadu, který je ve 178 ocelových kontejnerech. Záměr podle úředníků může mít významný vliv na životní prostředí. Kadmium je vysoce toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. "Dlouhodobá ekologická zátěž se má odstraňovat přednostně v místě vzniku, což je Olomoucký kraj, a ne Ústecký," řekl před časem novinářům ústecký hejtman Richard Brabec (ANO).

Přemisťování nebezpečných odpadů do jiného kraje je přenášení ekologické zátěže mezi kraji, s čímž radní Ústeckého kraje nesouhlasí. Radní proto požadují podrobné vyhodnocení všech rizik spojených s manipulací, přepravou, úpravou, dočasným skladováním a konečným odstraněním odpadů, včetně rizik havarijních stavů a podrobné rozpracování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při manipulaci s nebezpečnými odpady obsahujícími kadmium.

Krajský úřad požaduje podrobné vyhodnocení rizik manipulace s odpadem, přepravou a odstraněním. Podrobně se musí zpracovat bezpečnost práce a stanovit další podmínky. Městský úřad Lovosice upozornil na nesrovnalosti a požaduje podrobnosti k tomu, jaká opatření budou proti prašnosti, jak se zabrání kontaminaci povrchových a podzemních vod a další. Naopak krajská hygienická stanice nepožadovala posouzení podle zákona o vlivu na životní prostředí.

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