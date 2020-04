Celníci zadrželi tři kamiony při nelegální přepravě 70 tun odpadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.celnisprava.cz Z Německa a Rakouska bylo nelegálně přepravováno skoro 70 tun odpadů.

Nelegální převoz odpadů z Německa a Rakouska.

Tři kamiony, které nelegálně přepravovaly téměř 70 tun odpadů, odhalili olomoučtí celníci. Stalo se tak při běžné kontrole zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů. Dvě nákladní auta s polskou a jedno s českou státní poznávací značkou převážely odpady z Německa a Rakouska, sdělila včera mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová. Odpad vydávaný za čistý plast se vrací zpět do zemí původu.

Nelegální přepravu odpadů při kontrolách na silnicích v působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj odhalili celníci v polovině března, úřad o tom informoval až nyní, poté, co se potvrdilo porušení přepravních podmínek. "V první polovině března si vytipovali ke kontrole tři nákladní vozidla, dvě s polskou a jedno s českou státní poznávací značkou. Ta převážela odpady z Německa a Rakouska do České republiky. Převážně se jednalo o směsný odpad, tedy směs plastu, papíru, komunálního odpadu či bílý zapáchající prášek ve vacích, který byl deklarován jako čistý plast a pryž. Celníci vozidla odstavili," uvedla mluvčí.

Nelegální převoz odpadů z Německa a Rakouska.

Rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údaji uvedenými v průvodních dokladech poté prošetřily ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí. "Správní orgány podezření z porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu potvrdily. Zadržený směsný odpad, který byl deklarován jako čistý plast či pryž, nyní celníci vrací zpět do zemí původu, tedy do Německa a do Rakouska," dodala mluvčí.

