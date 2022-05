Cena plynu pro evropský trh dál klesá, polevily obavy z nedostatku suroviny

Pavel Hanzl 17.5.2022 17:44

Rusi kopli do vyváženého systému, ten se rozhodil a dnes si hledá novou rovnováhu. A tu si najde už bez Ruska, protože jim nikdo nevěří a věřit nebude. A naskočit zpátky v příštích letech (desetiletích??) si nedovedu představit, to by museli jít na zlomek světové ceny.

