Certifikace lesů FSC má v Česku nové standardy, má chránit lesy víc než dosud

Foto | Tomáš Duda / Tomáš Duda / FSC Nové standardy budou závazné od 20. února příštího roku, přičemž současní držitelé, mají k dispozici roční přechodné období.

Mezinárodní certifikace lesů FSC má pro české lesníky po sedmi letech nové standardy. Mají lesy lépe chránit před negativními dopady klimatické změny a adaptovat je na ni. Certifikát FSC mají aktuálně v Česku lesy na 133 000 hektarech, které spravuje 69 vlastníků. Jde o velké i malé lesní podniky soukromé, církevní i obecní, řekl ČTK ředitel FSC ČR Tomáš Duda. Podle údajů ministerstva zemědělství je v Česku 2,7 milionu hektarů lesních pozemků, což je třetina rozlohy země.

Nové standardy budou závazné od 20. února příštího roku, přičemž současní držitelé, mají k dispozici roční přechodné období. Přinášejí změny, které více akcentují vázání uhlíku v lesní půdě. Právě tato funkce lesů byla po rozvratu porostů v důsledku sucha a kůrovcové kalamity značně omezená. Vědci dokonce hovoří o tom, že i lesy se staly producentem oxidu uhličitého, místo aby jej vázaly. Pěstování lesů pod certifikací FSC má zajistit ještě více ochranu vodních toků a vodního režimu v lesích. "Nové standardy také zvyšují ochranu tzv. lesů s vysokou hodnotou. Jedná se o takové lesy, které jsou důležité svou druhovou rozmanitostí, jsou součástí vzácných ekosystémů a stanovišť či poskytují kritické ekosystémové služby, jako je ochrana proti povodním a erozi. Případně může jít o lesy, které ukrývají kulturní, archeologické či náboženské hodnoty," vyjmenoval Duda.

Ve standardu jsou také různá pravidla, která jsou přísnější, než je česká legislativa. Výrazně omezují využívání holosečí, zasazují se o zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle při obnově poničených porostů a požadují ponechání části stromů v lese k rozkladu. "Omezují také používání nebezpečných chemikálií a po větších vlastnících vyžadují ponechání části majetku v režimu samovolného vývoje, tedy bez zásahů člověka," uvedl Duda. Novinky přináší certifikace také v oblasti sociální ve vztahu k zaměstnancům.

Certifikace a dodržování standardů obecně vedou k pěstování stabilnějších lesů, které budou dobře adaptované na dopady klimatické změny. Jejím průvodním jevem je zvyšování průměrné roční teploty, což znamená při relativně stabilním množství srážek větší výpar a menší dostupnost vody. Přináší také delší období sucha. Lesníci dlouhodobě hovoří o potřebě pěstovat lesy druhově a věkově pestré, aby v případě odumření některého druhu zůstaly v lese stromy jiných druhů. V případě, že starší stromy odumřou, už je v lese připravené nižší patro s mladými stromy, díky nimž nevznikne holina tak, jako se to stalo při kolapsu monokulturních a stejnověkých smrčin v minulých letech.

Nový standard zpřístupnil certifikaci také menším vlastníkům lesů, kteří mají některá pravidla zjednodušena. Navíc se nově za malé lesy přijímají ty, které mají do 1000 hektarů, dříve to bylo do 500 hektarů.

Podle údajů ministerstva zemědělství je v Česku 2,7 milionu hektarů lesních pozemků, což je třetina rozlohy země. Státu patří 56 procent z nich. Největší vlastník lesů Lesy ČR zatím podle standardů FSC nehospodaří. Základní ideou mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Proto FSC vytvořilo mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku podle organizace znamená záruku, že člověk jeho nákupem podporuje hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

