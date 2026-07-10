https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cerveny-navstivi-narodni-parky-v-usa-bude-tam-resit-protipozarni-ochranu
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Červený navštíví národní parky v USA, bude tam řešit protipožární ochranu

10.7.2026 19:10 (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) bude v polovině července jednat se zástupci národních parků Yosemite a Sequoia. Chce od nich získat zkušenosti v protipožární ochraně. Považuje to za zásadní kvůli stále častějším požárům v české přírodě. Červený tam pojede po skončení konference High-Level Political Forum v OSN k udržitelnému rozvoji, na které spolu se zástupci ministerstva pro místní rozvoj představí, jak si stojí Česko v plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
 
Ministr životního prostředí už kvůli požárům v červnu navštívil veletrh protipožární ochrany v Hannoveru. "Mým cílem je se nyní v amerických národních parcích seznámit s komplexním systémem prevence a zvládání lesních požárů, který je dlouhodobě u těchto národních parků považován za jeden z nejvyspělejších na světě," uvedl.

Česko se v indexu SDGs letos umístilo na 10. příčce ze 169 hodnocených států. Z hodnocení SDGs vyplývá, že Česku se daří plnění 12 cílů udržitelného rozvoje, v pěti však stagnuje. Země dobře plní například cíle týkající se zdraví, zaměstnanosti či snižování chudoby, naopak v oblastech ochrany klimatu, energetiky či odpovědné spotřeby zaostává.

Červený ocenil, že se Česko dlouhodobě drží v indexu SDGs mezi nejlepšími zeměmi. Zdůraznil však, že se musí zlepšit například v zadržování vody v krajině. "Schopnost krajiny vodu zadržovat je zatím neuspokojivá a v kombinaci s častějšími obdobími sucha hrozí v budoucnu v některých oblastech nedostatek vody," sdělil.

High-Level Political Forum, které se koná od 7. do 16. července v sídle OSN v New Yorku, je hlavní platformou OSN a celosvětově nejvýznamnější akcí věnovanou udržitelnému rozvoji. Mezi 17 cílů udržitelného rozvoje patří například vymýcení chudoby a hladu, udržitelný hospodářský růst nebo udržitelné hospodaření s vodou.

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RV

Richard Vacek

10.7.2026 19:23
Amerika asi nebude tou správnou inspirací, protože tam moc úspěšní nejsou. Základem asi je stanovit si cíl - jestli proti požárům bojovat, nebo ty malé třeba i iniciovat, aby se odebŕalo palivo těm velkým.
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