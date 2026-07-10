Červený navštíví národní parky v USA, bude tam řešit protipožární ochranu
Česko se v indexu SDGs letos umístilo na 10. příčce ze 169 hodnocených států. Z hodnocení SDGs vyplývá, že Česku se daří plnění 12 cílů udržitelného rozvoje, v pěti však stagnuje. Země dobře plní například cíle týkající se zdraví, zaměstnanosti či snižování chudoby, naopak v oblastech ochrany klimatu, energetiky či odpovědné spotřeby zaostává.
Červený ocenil, že se Česko dlouhodobě drží v indexu SDGs mezi nejlepšími zeměmi. Zdůraznil však, že se musí zlepšit například v zadržování vody v krajině. "Schopnost krajiny vodu zadržovat je zatím neuspokojivá a v kombinaci s častějšími obdobími sucha hrozí v budoucnu v některých oblastech nedostatek vody," sdělil.
High-Level Political Forum, které se koná od 7. do 16. července v sídle OSN v New Yorku, je hlavní platformou OSN a celosvětově nejvýznamnější akcí věnovanou udržitelnému rozvoji. Mezi 17 cílů udržitelného rozvoje patří například vymýcení chudoby a hladu, udržitelný hospodářský růst nebo udržitelné hospodaření s vodou.
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