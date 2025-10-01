https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesi-a-korejci-budou-spolupracovat-na-ziskavani-dulezitych-latek-z-rostlin
Češi a Korejci budou spolupracovat na získávání důležitých látek z rostlin pomocí umělé inteligence

1.10.2025 11:09 (ČTK)
Diskuse: 1
Mikroskopické houby izolované z kořenů rostlin v přírodě a kultivované na miskách v laboratoři.
Foto | Zuzana Antalová / Ústav experimentální botaniky AV ČR
Češi a Korejci budou spolupracovat na získávání důležitých látek z rostlin pomocí umělé inteligence (AI). Projekt má za cíl také propojit pěstování rostlin v takzvaných chytrých farmách s využíváním přirozených mikroorganismů, které žijí s rostlinami v symbióze. Zástupci korejského Ústavu pro výzkum přírodních látek KIST-INP a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR) podepsaly v září memorandum o spolupráci. Projekt začne v následujícím roce.
 
Díky novým zjištěním bude podle vědců možné pěstovat vybrané plodiny chytřeji a udržitelněji. "Umělá inteligence nám nyní otevře nové možnosti, jak porozumět složitému vztahu rostlin a mikroorganismů," uvedl ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR Jan Martinec.

Rostliny mohou být zdrojem látek, které se využívají například v medicíně, kosmetice i dalších odvětvích. Umělá inteligence v novém projektu umožní zpracovat data z experimentů a rozpoznat v nich vzory, které odhalí nejvhodnější mikroorganismy pro konkrétní plodiny, sdělil Jan Bartoš, vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci, které spadá pod ÚEB AV ČR.

"Hledání symbiotických mikroorganismů vhodných pro komerční pěstování plodin je náročný proces," řekl Bartoš. Zahrnuje podle něj jejich izolování z přírody, kultivaci a charakterizaci v laboratoři, sledování vlivu na rostliny za různých podmínek a určení molekulárních mechanismů zodpovědných za příznivé účinky symbiózy. "Experiment tak přináší různorodá data, ve kterých můžeme díky umělé inteligenci rozpoznat vzory a objevit mikroorganismy s největším potenciálem," řekl.

Díky spolupráci s kolegy z Koreje chtějí vědci najít prospěšné mikroorganismy, které zvýší užitek rostlin bez zátěže pro životní prostředí. "Spojení našich znalostí a zkušeností vytváří jedinečnou příležitost posunout tento výzkum kupředu," sdělil Martinec.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Jan Šimůnek

1.10.2025 15:44
Spolučtenářům doporučuji pozornost vůči prostřední misce nejpravějšího sloupce. Ty "letokruhy" na kolonii bývají nejčastěji výsledkem kultivace za přirozeného střídání světla a tmy (třeba na laboratorním stole). Některé druhy mikroskopických hub reagují na osvětlení mohutnější tvorbou sporotvorných orgánů a takto vypadá výsledek.
