Češi jdou na trh s vytápěcím systémem domu, který akumuluje teplo v písku

Čeští vývojáři a výrobci dodali na trh otopný a energetický systém pro rodinné domy i velké průmyslové podniky, který funguje na principu akumulace tepla v písku. Za určitých podmínek dokáže vytápět vnitřní prostory a ohřívat teplou užitkovou vodu po počáteční investici prakticky za nulových nákladů po dobu životnosti zařízení v délce 50 let. Písek je možné nahřívat z vlastní fotovoltaiky nebo ze sítě v době nulových či dokonce záporných cen elektřiny na spotovém trhu, řekl ČTK na mezinárodním strojírenském veletrhu výkonný ředitel firmy Watt plus ze Starého Města na Uherskohradišťsku Miroslav Lysek.

"Vyvinuli jsme alternativu ke klasickým bateriím a k celému energetickému systému domu. Pískové úložiště funguje jako akumulátor energie. Pro domy jej stačí ohřát na teplotu 400 stupňů Celsia, pro průmyslové aplikace se zahřívá na 480 stupňů," popsal technický partner vývojářské firmy Elply technology Miloslav Žára.

Jelikož vlastnosti písku zůstávají dlouhodobě stabilní díky použitým teplotám, akumulační schopnosti se v čase nemění. Při měřeních se ukázalo, že pro průměrný rodinný dům je potřeba 100 metrů krychlových písku, z něhož lze získat zpět až deset MWh uloženého tepla. Jelikož se z písku ztratí pouze pět až deset procent tepla za sedm měsíců, stačí dané množství tepla na vytápění přes celou zimu.

Písek je možné umístit na zahradu v kontejneru, do země či do sklepa. Izolován je speciálním materiálem, který většinu sálavé složky unikajícího tepla odrazí zpět do úložiště. Součástí systému je také tepelný výměník a kompaktní předávací stanice (KPS). Není větší než klasický kotel a plně jej nahradí stejně jako jiný původní zdroj stejného výkonu. "Počáteční investice do kompletního systému je pro rodinný dům 1,5 milionu korun, provozní náklady jsou minimální nebo žádné," řekl Žára, který zmínil i ekologičnost systému. Neprodukuje emise a není k němu potřeba žádná chemie v podobě provozních náplní.

Firma Watt plus už nyní přijímá předobjednávky a dokončuje certifikaci zařízení. Na výrobě spolupracuje s několika firmami, které dodávají různé součásti. Výrobcem KPS je společnost Janka Radotín. Ostatní součásti si vyrábí sama firma Watt plus a partnerské společnosti z Česka.

"Očekáváme, že zájem bude velký, ale zatím nemáme tak velké výrobní kapacity. Pro český trh jsou však dostačující, i když dodací lhůty budou několik měsíců. Globální trh je cílem později, ale to už budeme muset spolupracovat s dalšími firmami, které budou vyrábět, můžeme jít i cestou franšíz," nastínil plány Žára. Výrobce připravuje i projekty se státem pro zabezpečení kritické infrastruktury energiemi v případě nenadálého ohrožení či blackoutu, protože kontejnery s pískem a celým zařízením jsou mobilní a lze z nich vytápět prakticky kdekoliv. Kontejnery se vyrábí také v Česka díky podniku OKS montáže. "Zároveň pracujeme na projektu pro velké průmyslové využití," uvedl Žára.

Podle něj je také velmi těžké až nemožné zařízení jednoduše okopírovat. "Patentovou ochranu máme na různé součásti, ne však na celek. To jsme nepovažovali za strategicky vhodné. Každý instalovaný systém je online připojený a vidíme, co se s ním děje. Také systém konfigurujeme individuálně pro potřebu každého zákazníka, takže při prostém okopírování zřejmě nebude fungovat zcela správně," vysvětlil Žára.

Vývojáři také vyvinuli novou turbínu, která dokáže z tepla v písku zpětně generovat elektřinu s účinností až 51 procent. "To je v energetice hodně. Dělali jsme studii, z níž vyplynulo, že zařízení je několikrát efektivnější, než když se elektřina ukládá do vodíku a z něj zpětně vyrábí elektřina při předpokládané ceně 100 korun za litr vodíku," řekl Žára. Společnost Watt plus společně s Elply technology vyvíjí i další energetická řešení.

