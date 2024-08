Češi loni nasbírali 28 850 tun lesních plodin. Méně než v předchozích letech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Češi loni nasbírali přes 28 000 tun lesních plodin v odhadované hodnotě šest miliard korun. Oproti dlouhodobému průměru si z lesa odnesli zhruba o čtvrtinu lesních plodin méně. Jedna sbírající domácnost za rok našla průměrně šest kilogramů hub, lidé často trhali také borůvky, maliny nebo ostružiny, informovalo ministerstvo zemědělství, které vycházelo ze zjištění České zemědělské univerzity Na dotazník odpovědělo loni od 26. listopadu do 8. prosince 1000 respondentů. Z průzkumu také vyplývá, že loni chodilo do lesa více lidí než v roce 2022, a to zhruba o deset procent.

Nasbíraných lesních plodin byl loni v porovnání s rokem 2022 zhruba o 35 procent méně. Lidé nejčastěji sbírali houby, loni na ně vyrazilo téměř 70 procent domácností. Odnesli si 17 340 tun hub v hodnotě 3,67 miliardy korun. V roce 2022 nasbírali lidé o 7650 tun hub více. Počet domácností, které sbírají houby a další lesní plody, meziročně klesl v porovnání s roky 2022, 2021 i 2020, ale udržel se nad úrovní roku 2019.

Po houbách lidé nejčastěji chodili do lesa sbírat borůvky, natrhali jich 5300 tun za více než miliardu korun. Jedna domácnost si z lesa odnesla za rok průměrně téměř tři kilogramy borůvek a přes 1,5 kilogramu malin. Nejméně chodili Češi do lesa pro brusinky a bezinky, stejně jako v předchozích letech. Brusinek lidé loni nasbírali 370 tun v hodnotě 79 milionů korun. Předloni nasbírali o 120 tun brusinek více.

Oproti předchozím rokům nicméně loni vzrostla návštěvnost lesů. Alespoň jednou měsíčně chodily do lesa téměř tři čtvrtiny Čechů. Ve srovnání s rokem 2022 to byl desetiprocentní nárůst. V porovnání s dlouhodobým průměrem byla loňská návštěvnost o více než 100 procent větší. Zároveň se snížil počet lidí, kteří do lesa nechodí, a to o 1,4 procenta.

Podle průzkumu navštěvují lidé lesy stále častěji od roku 2020. Zatímco v minulém roce šel člověk do lesa zhruba 47 krát za rok, předloni navštívil jeden obyvatel les 36 krát. Dlouhodobý průměr tvoří 23 návštěv lesa za rok na jednoho obyvatele. Zvýšil se také počet návštěv na hektar lesa, loni dosáhl téměř 203 návštěv, což je o 45 návštěv více než v roce 2022 a téměř dvojnásobný počet návštěv oproti roku 2016. Dlouhodobý průměr návštěv na hektar lesa je poloviční.

"Volný vstup do lesů je u nás v České republice výsadou, které bychom si měli vážit. V Evropě to v žádném případě není samozřejmostí. Proto apeluji na občany, ať jsou v lese ohleduplní ke všemu, co tam roste, a neruší lesní zvěř," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

