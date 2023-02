Češi si loni pořídili přes 60 000 tepelných čerpadel, meziročně dvakrát více

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

České domácnosti si loni pořídily podle předběžných výsledků přes 60 000 tepelných čerpadel. Počet instalací tak v loňském roce stoupl meziročně až na dvojnásobek. Více než čtyřnásobně pak vzrostl instalovaný výkon zařízení, který činil 289 kilowattů (kW). Zájem o tepelná čerpadla táhly především rodinné domy, které často reagovaly na cenový vývoj na energetickém trhu. Na dotaz ČTK to uvedla Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE), podle níž bude prudký růst poptávky pokračovat i letos. Téměř čtyřnásobně loni stoupl v ČR i počet připojených fotovoltaik.

Nárůst počtu instalovaných tepelných čerpadel v Česku tak koresponduje s růstem v celé Evropě. ČR přitom podle komory patří spolu s Německem a Švédskem k hlavním centrům výroby tepelných čerpadel v Evropě. Někteří výrobci už navíc ohlásili navýšení výrobních kapacit.

V současnosti tak je v Česku instalované přes 200 000 tepelných čerpadel. V tomto čísle přitom nejsou zahrnuty klasické klimatizace, které jsou podle komory u nás stále pořizovány primárně na chlazení.

V letošním roce by podle komory měl zájem o vytápění tepelnými čerpadly dál růst. "V roce 2023 očekáváme další zvýšení zájmu o tepelná čerpadla v rezidenčním sektoru především v segmentu bytových domů. Hlavním faktorem budou nové ceníky dodavatelů zemního plynu a dálkového tepla platné od začátku topné sezóny v roce 2022 či nového roku. Do roku 2027 očekáváme nejméně 200.000 nových tepelných čerpadel,”uvedl ředitel Asociace pro využívání tepelných čerpadel Petr Horký.

Vedle dalších instalací u rodinných domů přitom komora očekává zvýšenou poptávku také v administrativních a komerčních budovách. "Na rozdíl od rodinných domů se v těchto budovách instaluje ne jedno, ale celá soustava vysokokapacitních tepelných čerpadel. V zahraničí je to už dlouho velký trend, který v Česku bohužel díky velké administrativě trochu pokulhává.” podotkl Horký. Předseda Komory OZE Štěpán Chalupa v této souvislosti upozornil především na bariéru v nastavení faktoru primární neobnovitelné energie, který podle něj znevýhodňuje tepelná čerpadla. Zástupci komory i asociace proto navrhují snížení tohoto faktoru

Současný nárůst zájmu o zařízení je podle expertů důsledkem několika vlivů. "Prvním z nich je obava majitelů domů o dostupnost zemního plynu. Zákazníci také rychle až překotně reagovali na extrémní nárůst cen elektřiny a plynu," uvedl Václav Skoblík z energetické skupiny UCED. Tepelná čerpadla jsou podle něj masivně využívána zejména při nové výstavbě, kde mohou být spolu s biomasou alternativou k plynu. "Investičně náročnější s nižšími ročními náklady," podotkl.

Čerpadla bývají také náhradou za zastaralé kotle na uhlí. U nich však Skoblík doporučuje vyhodnocení, zda se tím nezmění tepelný komfort. To by totiž vyžadovalo další velké investice. Kromě toho se čerpadla podle něj nově instalují i v lokalitách, kde je k dispozici centrální zásobování. "To mi z pohledu spotřeby primárních zdrojů, spolehlivosti dodávek tepla a často i kogenerační výroby elektřiny a plynu, smysl nedává," dodal.

Asociace pro využití tepelných čerpadel s ohledem na velký růst zájmu vytvořila pro spotřebitele soubor doporučení v tzv. Desateru, jak postupovat při výběru kvalitního čerpadla a jak poznat spolehlivou instalační firmu. Chce tak eliminovat případy možných nepoctivých prodejců, kteří mohou klientům navrhnout nevhodný systém či špatně fungující zařízení.

Zájem o obnovitelné zdroje energie loni zesílil po prudkém zdražování cen elektřiny a plynu. To se projevilo rovněž u instalací fotovoltaických elektráren, kterých loni bylo v ČR zprovozněno 33.760 s výkonem 288,8 megawattu (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. I v tomto případě experti letos očekávají další růst poptávky.

