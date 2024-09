Česká distribuční: Spotřebitelům a obchodníkům zdaní letáky, politikům nikoliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Definici reklamního letáku nenaplní například také radniční noviny, městské zpravodaje či jiný periodický tisk.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obchodníkům a spotřebitelům se podle společnosti Česká distribuční zdaní kvůli navrhovanému recyklačnímu poplatku reklamní letáky, politikům ale nikoliv. Česká distribuční to uvedla v tiskové zprávě. Ministerstvo životního prostředí pro ČTK uvedlo, že volební letáky mají na rozdíl od reklamních informační charakter, což plyne z definice v návrhu novely zákonu o obalech. Jejím cílem je, aby část nákladů za recyklaci tištěných reklamních letáků, které nyní platí obce, hradil jejich výrobce. Podle resortu připomínka ohledně politických letáků zaznívá poprvé a v legislativním řízení ji neobdržel."Jedná se o recyklační příspěvek, ne daň, a nehradí jej spotřebitel, ale osoba, která letáky tiskne nebo si nechává je tisknout," řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

"Dvojí metr ministerstva životního prostředí ke zpoplatnění tištěných letáků vnímám jako další klacek pod nohy spotřebitelům i podnikatelům. Pokud mají za letáky platit občané a obchodníci, nevidím jediný důvod, proč by stejná pravidla neměla platit také pro politiky a politické strany. Všechny uvedené tiskoviny končí ve stejném odpadovém kontejneru a podílejí se na jeho naplnění," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Z dat České distribuční vyplývá, že za poslední dva roky se rozneslo zhruba 1000 tun tiskovin s politickou reklamou a za recyklační poplatek by v případě jeho placení daly politické strany až deset milionů korun.

Podle Prouzy ministerstvo neustále poukazuje na to, jak tištěné letáky zatěžují životní prostředí. "Zjevně to platí jen tehdy, dokud se to netýká politiků a politických stran. Považuji to za výsměch občanům a obchodníkům," dodal.

Definice v navrhované novele zákona o obalech popisuje reklamní leták jako "papírový výrobek, jehož hlavním účelem je propagace nebo nabídka zboží nebo služeb za úplatu, který není součástí jiného výrobku a je určen k bezplatnému předání konečnému uživateli".

"Volební letáky mají skutečně, jak uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), informační charakter, poskytují informace voličům o programu a podobně. Je zde rozdíl od propagace nebo nabídky zboží nebo služeb za úplatu. Diskuzi o rozšíření definice je možné vést, v tomto ohledu nebyla obdržena v průběhu celého legislativního procesu žádná připomínka, že by měla být definice rozšířena o volební letáky. Tento argument zaznívá poprvé," řekla mluvčí ministerstva Krejčí.

Definici reklamního letáku nenaplní například také radniční noviny, městské zpravodaje či jiný periodický tisk podle zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Definice se nevztahuje ani na papírové reklamní stojánky v restauracích nebo reklamní plakáty, jejichž účelem obvykle není předání zákazníkovi nebo papírové vstupenky. Úprava se nevztahuje ani na knihy nebo úřední tiskoviny.

Přečtěte si také | Reklamní letáky jako odpad zatěžují obce. Konec letáků se nechystá, ale něco se změnit musí

Cílem novely zákona je, aby zodpovědnost a část nákladů za recyklaci tištěných reklamních letáků nesl i jejich výrobce. V současné době recyklaci a odvoz reklamních letáků platí obce. Novela upravuje také sběr PET lahví a plechovek, platit by mohla začít od poloviny příštího roku.

reklama