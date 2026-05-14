https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ceska-ekonomika-na-konci-roku-snizila-emise-o-0-6-procenta-v-cele-eu-pribyly
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká ekonomika na konci roku snížila emise o 0,6 procenta, v celé EU přibyly

14.5.2026 09:44 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Emise skleníkových plynů vyprodukované českou ekonomikou ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku klesly o 0,6 procenta. Jde o třetí nejlepší výsledek z EU. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Nejvíce z EU emise redukovalo Finsko, a to o 3,2 procenta.
 
Následuje Malta, jejíž hospodářství vyprodukovalo o dvě procenta emisí méně.

Sezonně očištěné emise skleníkových plynů v ekonomice EU ve čtvrtém čtvrtletí 2025 statistici odhadli na 839 milionů tun ekvivalentu CO2, což představuje nárůst o 0,9 procenta ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Hrubý domácí produkt sedmadvacítky ve stejném období vzrostl o 0,2 procenta. Ekonomika přitom rostla i ve všech sedmi státech, jež dosáhly snížení emisí. Vedle tří zmíněných se jednalo o Bulharsko, Španělsko, Litvu a Slovensko

V Německu zůstaly emise ve čtvrtém čtvrtletí na stejné úrovni jako v předchozích třech měsících. Zbylých 19 členů EU skleníkové emise naopak zvýšilo. Největší nárůst zaznamenalo Slovinsko, a to o více než 20 procent.

Podle evropského zákona o klimatu je cílem EU dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Cíl klimatické neutrality do roku 2050 potom tato legislativa stanovuje jako právně závaznou povinnost pro všechny členské státy EU.

Evropská komise každoročně sleduje a vykazuje pokrok při plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě údajů obsažených ve zprávě o pokroku v oblasti klimatických opatření.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Varšava Foto: adnovak pixabay Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o unijním Green Dealu Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr Turek navrhl větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrných elektráren Vliv ohně na biodiverzitu lesních ekosystémů NP České Švýcarsko Foto: UJEP Les po požáru nezačíná od nuly. Obnova může být rychlejší než v odumřelých smrčinách, které ohněm neprošly

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jaroslav Studnička

14.5.2026 09:56
Hanzle, kde je chyba? Jak to, že nejsme největší ropáci v EU?
Odpovědět
ad

14.5.2026 10:07
Není to tím, že jsme jedna z nejvíce průmyslových zemí a proto náš průmysl ty emisní povolenky atd. nejvíce drtí? A neříkám, že není potřeba snižovat emise, to je, abychom nemuseli platit za mitigaci škod, které souvisí s destabilizací klimatu, kterou způsobujeme:

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/schema-klimaticke-zmeny

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%BD_konsenzus_o_zm%C4%9Bn%C4%9B_klimatu
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist