Česká ekonomika na konci roku snížila emise o 0,6 procenta, v celé EU přibyly
Sezonně očištěné emise skleníkových plynů v ekonomice EU ve čtvrtém čtvrtletí 2025 statistici odhadli na 839 milionů tun ekvivalentu CO2, což představuje nárůst o 0,9 procenta ve srovnání s předchozím čtvrtletím.
Hrubý domácí produkt sedmadvacítky ve stejném období vzrostl o 0,2 procenta. Ekonomika přitom rostla i ve všech sedmi státech, jež dosáhly snížení emisí. Vedle tří zmíněných se jednalo o Bulharsko, Španělsko, Litvu a Slovensko
V Německu zůstaly emise ve čtvrtém čtvrtletí na stejné úrovni jako v předchozích třech měsících. Zbylých 19 členů EU skleníkové emise naopak zvýšilo. Největší nárůst zaznamenalo Slovinsko, a to o více než 20 procent.
Podle evropského zákona o klimatu je cílem EU dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Cíl klimatické neutrality do roku 2050 potom tato legislativa stanovuje jako právně závaznou povinnost pro všechny členské státy EU.
Evropská komise každoročně sleduje a vykazuje pokrok při plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě údajů obsažených ve zprávě o pokroku v oblasti klimatických opatření.
