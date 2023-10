Česká republika podle odborníka zaspala s výrobou biometanu

Michal Ukropec 27.10.2023 09:53 Reaguje na Miroslav Vinkler

Joo. Sleduji to na chalupě u rodičů. JZD a bioplynka v Herálci u Humpolce pěkně zacvičila s původními bramborovými poli. Generace lidí to kultivovaly a kukuřice to za jednu generaci zničila. Ale jsou zde dáváni za vzor jako dodavatelé plynu do Jihlavských autobusů. A jsou na to dotace.

Odpovědět