České ekologické organizace se mohou odvolat proti rozšíření dolu Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do Česka oficiálně dorazil z Polska překlad souhlasu k rozšíření polského dolu Turów, takže se proti němu nyní mohou čeští ekologové odvolat. V tiskové zprávě to včera oznámilo ministerstvo životního prostředí . Na odvolání mají ekologické organizace čas do 17. března. Samo ministerstvo už dříve vydalo k rozšíření hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice nesouhlasné stanovisko. Proti rozšíření se staví i Liberecký kraj a dotčené české obce. Česko se obává, že rozšíření může mít negativní dopad na zásobování části Liberecka pitnou vodou.

V lednu vydalo polské Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi rozhodnutí v procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterým souhlasilo se záměrem na rozšíření dolu Turów i přes námitky české strany. Zároveň vydalo stanovisko o okamžité vykonavatelnosti rozhodnutí.

"Ministerstvo životního prostředí dnes rozhodnutí polského úřadu zveřejnilo v plném znění a v českém jazyce na svých stránkách. Česká veřejnost má podle polského práva možnost se proti rozhodnutí polského úřadu odvolat výhradně prostřednictvím ekologických organizací," sdělila včera mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Polská legislativa dává podle ní právo na odvolání proti rozhodnutí ekologickým organizacím, jejichž cílem je ochrana životního prostředí a které vykonávaly činnost v předchozích alespoň 12 měsících. "Dále se proti rozhodnutí mohou odvolat veřejně prospěšné organizace, které prokážou souvislost své působnosti s předmětem řízení," doplnila. Odvolání je třeba zaslat Regionálnímu ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi. Bližší podrobnosti k odvolání uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě na webu a ve své vyhlášce.

Samo ministerstvo podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jedná s Evropskou komisí, aby zahájila kvůli plánu na rozšíření Turówa řízení pro porušení unijního práva. Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) zase v lednu řekl, že kraj se proti souhlasu s rozšířením těžby odvolá a případně se také obrátí na soud.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit ho plánuje až na 30 kilometrů čtverečních a těžit se Poláci chystají do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obce i Liberecký kraj se proti záměru brání, obávají se hlavně ztráty vody, ale i hluku a prachu.

reklama