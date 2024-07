České vrtulníky, které bojují s požáry v Bulharsku, zasahují v horském průsmyku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Oba vrtulníky budou dnes zasahovat v oblasti horského průsmyku Bleklemeto. Na stejné místo míří i pozemní tým s flexi tankem. pic.twitter.com/phMkfYHixF — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 20, 2024

Oba vrtulníky, které Česká republika tento týden vyslala do Bulharska na pomoc s bojem proti lesním požárům, dnes byly vyslány do průsmyku Beklemeto, který leží asi 70 kilometrů severně od letiště Plovdiv. Jelikož se oblast nachází v nadmořské výšce 1500 metrů a jsou tam omezené zdroje vody k hašení, na místo podle hasičů vyrazil i pozemní tým s mobilními velkokapacitními nádržemi, informoval Hasičský záchranný sbor ČR (HZS). Od minulého víkendu požáry v Bulharsku sežehly desetitisíce hektarů lesů a úrodné půdy.Hasiči si několik míst k umístění nádrží vytipovali už ve čtvrtek, kdy do průsmyku Beklemeto zamířil na průzkum i vrtulník BlackHawk a provedl během něj také tři shozy.

"Situace v okolí tureckých hranic, kde byly oba vrtulníky nasazené včera (v pátek), se i díky jejich zásahu povedlo dostatečně zlepšit, a proto se dnes rozhodlo o jejich nasazení jinde," uvedl v tiskové zprávě mluvčí HZS Martin Kavka.

Vrtulníky podle něj v pátek měly za úkol chránit zejména okolí vesnice Strandža, kde vrtulník BlackHawk během dne provedl celkem 60 shozů. "Policejní vrtulník Bell po prvním cyklu hašení odveleli do asi 60 kilometrů vzdálené oblasti v okolí Goljam Manastir, kde pracoval až do ukončení zásahu. Během dne provedl Bell 412 celkem 52 shozů," uvedl Kavka.

Bývalý premiér Kiril Petkov na sociální síti facebook poděkoval hasičům z České republiky, bulharským hasičům i dobrovolníkům.

Boj s požáry v různých částech Bulharska pokračuje již téměř týden. Server news.bg uvádí, že plameny hoří v přírodní rezervaci Steneto v Národním parku Centrální Balkán, kde je obtížně přístupný terén a vodu na hašení sem musí vozit koně a džípy. Ministerstvo vnitra oznámilo, že požár byl pravděpodobně způsoben úmyslně, a hašení dále komplikuje skutečnost, že podél hlavní cesty do rezervace byly roztroušeny hroty. Auta zaměstnanců národního parku tak skončila s prořezanými pneumatikami.

V obcích Otec Paisievo, Pesnopoi a Ivan Vazovo byl prodloužen částečný stav nouze. Velký požár v této oblasti se podařilo lokalizovat, ale v Otec Paisievo stále zasahují hasiči, lesníci a dobrovolníci.

Dnes se více než 130 vojáků pozemních sil a letectva podílí na hašení rozsáhlých lesních požárů v oblasti Jambol a ve Staré Planině v oblasti Beklemetu, oznámilo ministerstvo obrany.

