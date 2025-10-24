Česko a Slovensko na summitu EU upozornily na problémy automobilového průmyslu
"Evropská rada připomíná naléhavou potřebu zintenzivnit kolektivní úsilí o zajištění průmyslové obnovy, modernizace a dekarbonizace Evropy technologicky neutrálním způsobem," stojí ve schválených závěrech summitu. "V této souvislosti zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měla být věnována tradičním průmyslovým odvětvím, zejména automobilovému, lodnímu a leteckému průmyslu, jakož i energeticky náročným odvětvím, jako je ocel a kovy, chemikálie, cement, sklo a keramika a celulóza a papír, aby zůstaly odolné a konkurenceschopné na globálním trhu a v náročném geopolitickém prostředí," dodává text, na kterém se shodlo 27 lídrů.
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zde je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise před měsícem informovala, že přesune revizi již na konec letošního roku.
Automobilový průmysl, základní kámen evropské ekonomiky, zaměstnává přímo či nepřímo přes 13 milionů lidí a přispívá přibližně sedmi procenty k HDP Evropské unie.
V souvislosti s klimatickými ambicemi EU se v Česku v posledních dnech debatovalo zejména o systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise se rozhodla posílit předvídatelnost a cenovou stabilitu tohoto systému a tento týden v úterý navrhla několik mechanismů, které podle komisaře pro klima Wopkeho Hoekstry reagují na obavy členských států, včetně Česka. Český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) krok komise uvítal a ocenil, že unijní exekutiva vyslyšela český požadavek na úpravu systému a představila konkrétní návrh změny legislativy. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který se po českých parlamentních volbách účastní jednání dosud opozičního hnutí s dalšími opozičními stranami o zformování nové vlády, už naopak oznámení unijní exekutivy označil za debakl.
V závěrech summitu se k ETS2 objevil pouze jeden odstavec uvádějící, že "Evropská rada bere na vědomí záměr Evropské komise navrhnout opatření k usnadnění vstupu ETS2 v platnost a vyzývá komisi, aby předložila revizi prováděcího rámce ETS2, včetně všech relevantních aspektů".
