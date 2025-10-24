https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-a-slovensko-na-summitu-eu-upozornily-na-problemy-automobiloveho-prumyslu
Česko a Slovensko na summitu EU upozornily na problémy automobilového průmyslu

24.10.2025 11:25 | BRUSEL (ČTK)
Foto | zhuzhu / Depositphotos
Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie v Bruselu ukončili debatu o konkurenceschopnosti a zároveň o klimatických cílech EU, Česko a Slovensko podle diplomatických zdrojů upozorňovaly mimo jiné na problémy, kterým čelí automobilový průmysl. Debata se vedla zejména kolem sporného zákazu prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, který kritizuje několik členů EU. Nyní unijní lídry čeká ještě debata o situaci na Blízkém východě a následně se opět vrátí k tématu takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu.
 
Bratislava podle bruselského serveru Politico během diskuze uvedla, že zákaz spalovacích motorů v roce 2035 není pro evropské automobilky realistickým cílem. Český premiér Petr Fiala podle zdrojů ČTK uvítal, že by Evropská komise měla do konce roku předložit reformu předpisu, který nařizuje prodej vozidel s nulovými emisemi od roku 2035.

"Evropská rada připomíná naléhavou potřebu zintenzivnit kolektivní úsilí o zajištění průmyslové obnovy, modernizace a dekarbonizace Evropy technologicky neutrálním způsobem," stojí ve schválených závěrech summitu. "V této souvislosti zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měla být věnována tradičním průmyslovým odvětvím, zejména automobilovému, lodnímu a leteckému průmyslu, jakož i energeticky náročným odvětvím, jako je ocel a kovy, chemikálie, cement, sklo a keramika a celulóza a papír, aby zůstaly odolné a konkurenceschopné na globálním trhu a v náročném geopolitickém prostředí," dodává text, na kterém se shodlo 27 lídrů.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zde je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise před měsícem informovala, že přesune revizi již na konec letošního roku.

Automobilový průmysl, základní kámen evropské ekonomiky, zaměstnává přímo či nepřímo přes 13 milionů lidí a přispívá přibližně sedmi procenty k HDP Evropské unie.

V souvislosti s klimatickými ambicemi EU se v Česku v posledních dnech debatovalo zejména o systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise se rozhodla posílit předvídatelnost a cenovou stabilitu tohoto systému a tento týden v úterý navrhla několik mechanismů, které podle komisaře pro klima Wopkeho Hoekstry reagují na obavy členských států, včetně Česka. Český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) krok komise uvítal a ocenil, že unijní exekutiva vyslyšela český požadavek na úpravu systému a představila konkrétní návrh změny legislativy. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který se po českých parlamentních volbách účastní jednání dosud opozičního hnutí s dalšími opozičními stranami o zformování nové vlády, už naopak oznámení unijní exekutivy označil za debakl.

V závěrech summitu se k ETS2 objevil pouze jeden odstavec uvádějící, že "Evropská rada bere na vědomí záměr Evropské komise navrhnout opatření k usnadnění vstupu ETS2 v platnost a vyzývá komisi, aby předložila revizi prováděcího rámce ETS2, včetně všech relevantních aspektů".

