Česko aktivovalo unijní mechanismus pomoci kvůli požáru v Českém Švýcarsku

4.5.2026 12:27 | JETŘICHOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Česká republika v neděli večer v souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Mechanismus civilní ochrany EU, potvrdila ČTK mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Mechanismus slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. V parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Jako první přiletí na pomoc dva vrtulníky ze Slovenska.
 
"Žádná země v EU není na lesní požáry sama. Mohu potvrdit, že Česká republika, stejně jako při požáru v Česko-saském Švýcarsku před čtyřmi lety i včera (v neděli) večer aktivovala Evropský mechanismus civilní ochrany," uvedla mluvčí EK. Unijní krizové centrum následně ihned začalo koordinovat pomoc s ostatními zeměmi. "Slovensko zareagovalo rychle a podle mých informací už je pomoc na cestě. Na sever Čech směřují slovenští hasiči se speciálními vozy a s českými kolegy by se měli odpoledne koordinovat v Chřibské," dodala Hrnčířová.

Podle mluvčí českých hasičů Lucie Vyškrabkové by měly do Česka dorazit i dva slovenské vrtulníky. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne, zasáhl zhruba 100 hektarů.

Pomocí Evropského mechanismu civilní ochrany může země EU požádat o pomoc, když krizovou situaci nezvládá sama. V koordinačním centrum v Bruselu se následně shromažďují nabídky pomoci od dalších států, ať již jde o hasiče, záchranáře, zdravotnické týmy či vybavení (generátory, stany, letadla na hašení požárů). EU přitom může spolufinancovat dopravu i část nákladů.

