Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina, řekl Červený
"Jsme na bodě, kdy je potřeba vnímat, že staré suché dřevo zůstávalo v lesích pro své živiny a také například dusík pro nové stromy. Nicméně není ideální stav v množství starého dřeva a IZS nás na toto varuje," uvedl. Podle něj oblast kolem jednoho ze čtyř ohnisek, kde hoří nejvíce, měla starého dřeva hodně. "Proto chci nastavit nové procesy, které vzejdou ze zmíněné pracovní skupiny," řekl Červený.
Dvě ohniska jsou podle Červeného pod kontrolou, třetí je monitorováno a čtvrté se nachází v nepřístupném terénu. "Věříme, že situaci pomůže i očekávaný déšť," uvedl ministr. V úterý se chystá národní park navštívit.
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska.
Ministr ocenil postup správy národního parku, kde se po předchozích požárech obměnilo vedení a využívají se moderní technologie včetně dronů pro monitorování zasaženého území. Ty však nelze nasazovat nepřetržitě. Poděkoval slovenské vládě za pomoc s vrtulníky, které zasahují v nejhůře přístupných místech.
