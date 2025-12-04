Česko v Bruselu opět prosazovalo zrušení zákazu spalovacích motorů v EU od 2035
"Reagujeme i na otevřený dopis (německého) kancléře Merze a otevíráme dál dveře k tomu, aby tento zákaz padl, protože je zbytečný," poznamenal dnes Kupka. "Ve výsledku by mohl další rozvoj automobilismu v Evropě spíše ohrozit zvýšením cen jak elektrických vozidel, tak spalovacích vozidel," dodal český ministr.
Evropská komise, europarlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska.
Původní plán naznačoval, že by komise měla revizi předložit již příští týden, ve středu 10. prosince. Podle zdrojů ČTK se ale začínají šířit spekulace, že se tak nestane a rozhodnutí bude odloženo až na leden. Ministr Kupka má podle svých slov podobné informace. O věci hovořil i se svým kyperským kolegou, jehož země bude unii předsedat od ledna.
"Je důležité, aby toto téma, pokud možno, projednávala Rada ministrů dopravy. Osvědčilo se to opakovaně u těch záležitostí, které míří k technickým parametrům," řekl Kupka. "Tady má vítězit fyzika, nikoli ideologie a já jsem přesvědčený o tom, že by vývoji prospělo, kdyby to znovu projednávali ministři dopravy a podařilo se zákaz zrušit. Je zbytečný a pro ochranu životního prostředí ve výsledku kontraproduktivní," dodal. Téma se původně projednávalo na jednání ministrů odpovědných za otázky životního prostředí.
