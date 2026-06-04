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Česko vyšle v létě do Řecka 44 hasičů na pomoc s lesními požáry

4.6.2026 01:23 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Robert Spiegel / Flickr
Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. Novinářům to řekla Iva Brejzová z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Česko také bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech.
 
Brejzová doplnila, že tým pozemního hašení lesních požárů letos získal na mezinárodním cvičení v Portugalsku certifikaci, díky čemuž za případné zásahy dostane od EU více peněz.

ČR má na letošní sezonu pronajaté dva vrtulníky s kapacitou bambivaku přes 3000 litrů, které v případě potřeby může vyslat do jiných evropských zemí. Pronájem začne 15. června a potrvá do 15. září. Pokud by to bylo nutné, lze podle Brejzové využít i policejní vrtulníky s bambivaky o kapacitě 900 litrů.

Hasiči budou do Řecka vysláni v evropském programu EU Prepositioning. V nejvíce ohrožených oblastech bude rozmístěno celkem 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude také 22 hasicích letadel a pět vrtulníků. Hasiči, jejichž počet je pro letošek rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí a posílí požární ochranu na Kypru, v Řecku, Itálii, ve Francii, Španělsku a v Portugalsku.

Podle mluvčí Evropské komise pro oblast civilní ochrany Evy Hrnčířové byly loňské lesní požáry na území Evropy rekordní. "Shořelo přes milion hektarů země. Srovnává se to s velikostí Kypru," řekla. Do projektu boje proti lesním požárům budou letos zapojeny všechny země EU a dalších deset evropských států.

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