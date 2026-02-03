Česko za EU zaostává v počtu elektrických dodávek, nákladních aut i autobusů
"Počet nově registrovaných elektrických lehkých užitkových vozidel v Česku loni výrazně vzrostl. Celkem jich bylo 1580, což představuje přibližně 2,6násobný nárůst oproti roku 2024. Podobný trend, byť zatím v nižších absolutních hodnotách, sledujeme také u nákladních vozidel. Jejich registrace se meziročně zvýšily z 27 na 136 kusů," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.
V celé EU dopravci loni koupili 12.858 elektrických nákladních aut, tržní podíl tak dosáhl 4,2 procenta. V Česku byl tržní podíl elektrických kamionů 1,5 procenta. "S rostoucím počtem těchto vozidel se začíná rozvíjet i odpovídající infrastruktura. V roce 2025 byl u Mořic na dálnici D1 otevřen první veřejný dobíjecí hub pro elektrické kamiony s výkonem až 400 kW. V lednu 2026 následovala druhá lokalita v Praze–Čestlicích," doplnil Frič.
Nejvíce Česko zaostává za Evropskou unií v tržním podílu elektrobusů. Dopravci jich loni koupili 43, což odpovídá podílu 5,2 procenta, v celé EU byl ale podíl na počtu loni zakoupených autobusů 23,8 procenta. Největšímu tahouny jsou v tomto směru Rumunsko s podílem 73,6 procenta, Nizozemsko s podílem 71,9 procenta a Dánsko s podílem 70,9 procenta.
reklama