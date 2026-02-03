https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-za-eu-zaostava-v-poctu-elektrickych-dodavek-nakladnich-aut-i-autobusu
Česko za EU zaostává v počtu elektrických dodávek, nákladních aut i autobusů

3.2.2026 19:36 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Tržní podíl dodávek, nákladních aut a autobusů na elektrický pohon v Česku loni zaostával za průměry Evropské unie. Nejvýraznější byl rozdíl tržního podílu u nově kupovaných autobusů. Zatímco podíl elektrobusů v EU činil 23,8 procenta z nakupovaných autobusů, v Česku to bylo 5,2 procenta. Analýzu trhu s užitkovými elektromobily zveřejnilo Centru dopravního výzkumu (CDV).
 
V Česku se loni nejrychleji rozvíjel trh s takzvanými lehkými užitkovými vozy na elektrický pohon, kam spadají dodávky a nákladní auta do 3,5 tuny. Tržní podíl aut na elektrický pohon, a to jak bateriových tak plug-in hybridů, vzrostl na 7,8 procenta.

"Počet nově registrovaných elektrických lehkých užitkových vozidel v Česku loni výrazně vzrostl. Celkem jich bylo 1580, což představuje přibližně 2,6násobný nárůst oproti roku 2024. Podobný trend, byť zatím v nižších absolutních hodnotách, sledujeme také u nákladních vozidel. Jejich registrace se meziročně zvýšily z 27 na 136 kusů," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

V celé EU dopravci loni koupili 12.858 elektrických nákladních aut, tržní podíl tak dosáhl 4,2 procenta. V Česku byl tržní podíl elektrických kamionů 1,5 procenta. "S rostoucím počtem těchto vozidel se začíná rozvíjet i odpovídající infrastruktura. V roce 2025 byl u Mořic na dálnici D1 otevřen první veřejný dobíjecí hub pro elektrické kamiony s výkonem až 400 kW. V lednu 2026 následovala druhá lokalita v Praze–Čestlicích," doplnil Frič.

Nejvíce Česko zaostává za Evropskou unií v tržním podílu elektrobusů. Dopravci jich loni koupili 43, což odpovídá podílu 5,2 procenta, v celé EU byl ale podíl na počtu loni zakoupených autobusů 23,8 procenta. Největšímu tahouny jsou v tomto směru Rumunsko s podílem 73,6 procenta, Nizozemsko s podílem 71,9 procenta a Dánsko s podílem 70,9 procenta.

PN

Petr Novotný

3.2.2026 20:36
Největší potenciál mají el. autobusy pro městskou a příměstskou dopravu - tam by už neměl být prostor pro nákup jiných nových vozů než EV.
Odpovědět
 
