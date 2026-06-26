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Českobudějovická Vodárenská věž nabídne prohlídky, divadlo i naučnou stezku

26.6.2026 10:21 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lenka.zimmelova / Wikimeda Commons
Vodárenská věž v Českých Budějovicích zahájí v sobotu letní sezonu. Na návštěvníky technické památky z roku 1724 čekají každý víkend komentované prohlídky, v létě se mohou těšit i na divadelní představení či naučnou stezku. Místo je také součástí výstavy ve veřejném prostoru Umění ve městě, informovala mluvčí vodárenské společnosti ČEVAK Lenka Zimmelová.
 
Do technické památky se mohou lidé podívat zdarma. "Návštěvníci v doprovodu průvodce vystoupají 105 schodů až pod původní vodní nádrž, která dokázala pojmout více než 200 metrů krychlových vody. Cestou je čekají dvě videoexpozice. V první z nich uvidí stavbu Vodárenské věže takřka v přímém přenosu. Druhá je provede převratnými změnami města i vodárenství v 19. a 20. století," uvedla Zimmelová. Ve druhé části prohlídky se návštěvníci přesunou do sousedního vodojemu ze 30. let 20. století, kde uvidí příběh koloběhu vody v přírodě i v lidském životě.

V netradičních kulisách starého vodojemu odehraje v létě Marešova divadelní společnost hru nazvanou Kterak radní o stavbě Vodárenské věže, vodovodu i Samsonovy kašny rozhodovali aneb 300 let tu stojí. V areálu pod věží si mohou lidé prohlédnout naučnou stezku o vodárenství s deseti zastaveními. Místo se také tradičně zapojuje do akce Umění ve městě. Letos si v blízkosti starého vodojemu našli místo dva barevní brouci sochaře Michala Trpáka.

Prohlídky pro veřejnost začínají vždy v 10:00, 13:00, 14:45 a 16:30 hodin. Vstupenky si mohou zájemci rezervovat předem na www.vodarenskavezcb.cz. Počet účastníků je omezen maximálně na 20 lidí.

Vodárenská věž byla postavena v roce 1724 pro zajištění přívodu vody do Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Podnět vzešel od jindřichohradeckého jezuity Franze Bauguta, na jehož radu byla zamítnuta výstavba vodárenského rybníka u Hlinska. Voda z Vltavy byla vytlačována do měděné nádrže v nejvyšší části věže a odtud odtékala do města dřevěným potrubím. V roce 1997 byla věž rekonstruována včetně technického vybavení.

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