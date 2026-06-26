Českobudějovická Vodárenská věž nabídne prohlídky, divadlo i naučnou stezku
V netradičních kulisách starého vodojemu odehraje v létě Marešova divadelní společnost hru nazvanou Kterak radní o stavbě Vodárenské věže, vodovodu i Samsonovy kašny rozhodovali aneb 300 let tu stojí. V areálu pod věží si mohou lidé prohlédnout naučnou stezku o vodárenství s deseti zastaveními. Místo se také tradičně zapojuje do akce Umění ve městě. Letos si v blízkosti starého vodojemu našli místo dva barevní brouci sochaře Michala Trpáka.
Prohlídky pro veřejnost začínají vždy v 10:00, 13:00, 14:45 a 16:30 hodin. Vstupenky si mohou zájemci rezervovat předem na www.vodarenskavezcb.cz. Počet účastníků je omezen maximálně na 20 lidí.
Vodárenská věž byla postavena v roce 1724 pro zajištění přívodu vody do Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Podnět vzešel od jindřichohradeckého jezuity Franze Bauguta, na jehož radu byla zamítnuta výstavba vodárenského rybníka u Hlinska. Voda z Vltavy byla vytlačována do měděné nádrže v nejvyšší části věže a odtud odtékala do města dřevěným potrubím. V roce 1997 byla věž rekonstruována včetně technického vybavení.
reklama