https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesky-a-polsky-krkonossky-narodni-park-ma-oceneni-za-preshranicni-spolupraci
Český a polský Krkonošský národní park má ocenění za přeshraniční spolupráci

30.9.2025 01:02 (ČTK)
Sněžka a Dom šlaski (Slezský dům)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pudelek / Wikimedia Commons
Správy českého a polského Krkonošského národního parku získaly ocenění Euroregionu Neisse‑Nisa‑Nysa za rok 2025 v kategorii vzorová přeshraniční spolupráce. ČTK o tom informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Přeshraniční spolupráce Správy KRNAP a Karkonoského Parku Narodowého (KPN) podle něj přispívá nejen k lepší ochraně přírody, ale také udržitelnému rozvoji a zachování jedinečných přírodních hodnot Krkonoš.
 
"Nominace a následné ocenění potvrzují dlouhodobý závazek obou institucí k dialogu, koordinaci a společným projektům přes státní hranice, které posilují ochranu přírody i místní komunitní propojení," sdělil Drahný.

Obě instituce spolupracují na několika strategických projektech. V projektu Strategická a koordinovaná správa KRNAP – KPN odborníci z obou správ společně aktualizují deset let starou strategii ochrany národního parku prostřednictvím osmi tematických pracovních skupin. "To umožňuje nejen sjednotit přístupy k ochraně přírody, ale také pružně reagovat na nové výzvy, jako je klimatická změna či intenzivní turistika," uvedl Drahný.

Do lesního managementu spadá projekt Lesy Krkonoš, který přináší společný monitoring stavu lesa, výzkum biodiverzity a koordinace postupů v péči o klíčové dřeviny i volně žijící zvěř.

"Významnou roli hraje také projekt zaměřený na ochranu rašelinišť, který na osmi lokalitách napříč hranicí zavádí konkrétní opatření," uvedl Drahný.

Součástí spolupráce je také posilování regionální identity a vzdělávání, například v projektu Prohloubení poznání a porozumění regionu Krkonoš, který propojuje nové expozice v muzeích na obou stranách hranice a otevírá prostor pro sdílenou environmentální výchovu.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Národní park na české straně hor byl vyhlášen v roce 1963. Na polské straně hor vznikl KPN v roce 1959.

