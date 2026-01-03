Rok 2026 bude v Krkonošském národním parku patřit Theodoru Lokvencovi

V posledních letech se stalo tradicí, že Správa KRNAP po celý rok připomíná nějakou zajímavou událost nebo osobnost. Odstartovalo to 60. výročí založení KRNAP, pak to byl hrabě Harrach a jeho první přírodní rezervace v Krkonoších – Strmá stráň, následoval botanik František Schustler, otec myšlenky zřízení Krkonošsko-jizerského národního parku a v letošním roce si budeme připomínat Theodora Lokvence, lesníka, znalce krkonošské historie a autora dnes již legendární knihy Toulky krkonošskou minulostí.
Theodor Lokvenc (1926–2013) patří k osobnostem, jejichž jméno je neodmyslitelně spjato s Krkonošemi. V roce 2026 si připomeneme 100 let od jeho narození. Narodil se 27. října 1926 v Náchodě, mládí prožil v Malých Svatoňovicích a celý profesní i osobní život zasvětil horám, lesům a jejich poznání. „V jeho osobě se zase tematicky vrátíme k lesu a lesníkům,“ říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. „A také k historickému bádání. Protože za vrstevnatou osobností tohoto roku není jen příběh lesnického výzkumu, ale také první česká ucelená publikace o krkonošské historii,“ upřesnil.
Byl lesníkem, vědcem a dlouholetým pracovníkem Výzkumné stanice pro pěstování lesů v Opočně (dnes Výzkumný ústav lesního hospodařství a myslivosti (VÚLHM) Jíloviště-Strnady, Výzkumná stanice Opočno). Jeho celoživotním tématem se stala obnova krkonošských lesních porostů, zejména v alpínské oblasti nad horní hranicí lesa. Výzkum vždy směřoval k praktickému využití a významně ovlivnil lesnickou praxi v Krkonoších i dalších oblastech.
Vedle odborné práce byl také výjimečným znalcem historie Krkonoš a Podkrkonoší. Své poznatky shrnul v řadě článků a knih, z nichž nejvýznamnější jsou Krkonošské hřebeny a především životní dílo Toulky krkonošskou minulostí. Theodor Lokvenc dokázal jedinečně propojit pohled lesníka, přírodovědce a historika a zanechal po sobě trvalou stopu v poznání i ochraně našich hor.
Jako vždy v minulých letech Správa KRNAP k tomuto ročnímu výročí připravila i speciální emblém, který bude používat v běžné komunikaci.
reklama