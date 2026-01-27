V Krkonoších vstoupila v platnost nová pravidla pro cyklistiku, splouvání a horolezení
Proto Správa KRNAP v minulosti vyhradila opatřeními obecné povahy téměř šest desítek cyklotras o celkové délce přesahující 450 km, šest úseků vodních toků, pět skalních útvarů a jeden ledopád, kde zájemci o tyto sporty mohli svou činnost legálně provozovat. Poslední opatření obecné povahy, která tyto sporty upravovala, po pěti letech platnosti ke konci roku 2025 přestala platit. Správa parku proto již ve druhé polovině loňského roku začala pracovat na přípravě nových opatření obecní povahy. Oslovili jsme místní samosprávy, jednali s organizacemi, které se jednotlivými činnostmi zabývají a následně návrhy v listopadu projednala a se Správou KRNAP dohodla Rada KRNAP. Nová opatření obecné povahy vstoupila v platnost ke konci prosince (trasy pro splouvání a místa pro horolezení), resp. 14. ledna tohoto roku (cyklotrasy).
Rozsah cyklotras se prakticky nezměnil. Pouze dřívější cyklotrasa 17A Malý okruh Pláň byl zrušen z důvodu ochrany tetřívka obecného. Na žádost obce Malá Úpa byla zrušena trasa 25A vedoucí přes Niklův Mlýn pro nesouhlas vlastníků pozemků na cestě. Stejné číslo tedy 25A bylo použito na novou spojku mezi Padolskou boudou a Jelenkou, která logicky propojuje cyklotrasy 25 a 24B.
Změna nastala v době, kdy je možné využívat cyklotrasy se zvláštním režimem. Těmi jsou č. 13 na Labskou boudu, 1H na Luční boudu a 2C na Voseckou boudu. Dosud po nich bylo možné jezdit od 1. 4. do 31. 11. od 9 do 18 hodin. Nově byl čas v letních období prodloužen a to takto:
a) v době od 1. 4. do 31. 5. a od 1. 10. do 30.11. od 9 do 18 hodin,
b) v době od 1. 6. do 30. 9. od 8 do 19 hodin,
c) v období bez jakýchkoliv zbytků sněhové pokrývky po celé délce trasy.
Je důležité připomenout obecné pravidlo, že jízda po cyklotrasách v KRNAP je možná pouze za denního světla a v období bez sněhové pokrývky. Jízda na kole po upravených lyžařských cestách nadále není možná.
Na seznam vyhrazených lokalit určených ke splouvání přibyl krátký úsek Klínového potoka od Kamenného mlýna ve Strážném až po hranici národního parku.
Opatření obecné povahy týkající se horolezectví bylo prodlouženo beze změn. Drobné zlepšení je v případě lezení na ledopádu v Labské dole, kdy odpadla povinnost vyzvednout si registraci osobně na informačním centru. Nově bude registrovaným lezců zaslána automaticky emailem.
Nově vydaná opatření obecné povahy budou platit do 31. prosince 2030.
reklama