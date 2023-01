Český Krumlov bude v zimě méně využívat historickou radnici, ušetří tak za topení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Český Krumlov bude letos v zimě méně využívat historickou budovu radnice na náměstí Svornosti. Je energeticky velmi náročná. Radní proto přesunou hlavní aktivity do budovy městského úřadu v Kaplické ulici, historická radnice bude sloužit víc jako reprezentativní. Cílem je ušetřit náklady za vytápění plynem. Ve dvou školách chystá město úsporná opatření, kdy bude lépe regulovat vytápění. ČTK to řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Výdaje za energie stoupnou letos městu meziročně o 23 milionů Kč. Suma je včetně čtyřmilionové rezervy, jde o odhad. Jsou to peníze na energie pro všechny městské organizace včetně škol, úřadu a sportovišť.

"Radnice na náměstí je energeticky neudržitelná. Má spotřebu jako dvě třetiny městského úřadu v Kaplické ulici. Na to, že nás tam sedí deset, je to nepoměr a nákladově strašné. Je krásné a chvályhodné udržovat historickou nemovitost, ale na druhou stranu to nese spoustu negativ," řekl starosta. Radní chtějí letos v zimě přesunout hlavní agendu do budovy v Kaplické ulici. Historickou radnici by využívali jen pro návštěvy a významná jednání, aby se v ní celou zimu nemuselo topit.

"Ale zase to vylidňuje centrum, přestaneme tam chodit. Není to cesta, kterou bychom chtěli dlouhodobě jít. Letos ji zvolíme, případně na nejbližší roky," řekl Nogrády. Na úřadu v Kaplické ulici jsou solární panely, jak jsou účinné, noví radní zjišťují. Radnice na náměstí Svornosti jsou původně gotická stavení, renesančně upravená.

Město letos čeká výrazně vyšší výdaje za plyn a elektřinu. Týkají se úřadu, ještě víc pak městem zřízených organizací jako jsou školy, školky a knihovna. Víc za energie zaplatí městské divadlo, Centrum pro pomoc dětem, sociální služby Sovy a společnost Pro-Sport ČK, která spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. "Tam jde o největší částku, protože se stará i o bazén nebo zimní stadion, kde je spotřeba a tedy i výdaje za energie vysoké," řekl místostarosta Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem).

Již loni přidalo město této sportovní organizaci 500 000 korun na pokrytí zvýšených nákladů na plyn. Loni byly proti předchozím rokům víc než dvojnásobné, před koncem roku zhruba 1,6 milionu korun. Loni dostala společnost Pro-Sport ČK roční provozní příspěvek 18,6 milionu korun.

Radnice využije někde i solární panely. "Největší smysl dává využití alternativních zdrojů energie na školách a školkách, případně u sportovních zařízení," řekl starosta. Radní zatím vytipovali dvě školy, ZŠ Linecká a ZŠ Za nádražím, kde lze podle Nográdyho rychle a za "rozumné peníze" udělat úsporná opatření. Ve školách se bude lépe regulovat vytápění, řekl.

Český Krumlov, kde žije 13 000 lidí, má letos hospodařit s příjmy 463,9 milionu a výdaji 541,2 milionu korun. Schodek 77,3 milionu pokryje město z peněz zbylých z minulých let. Na investice vyčlenilo 105 milionů.

