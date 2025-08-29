Český trh s elektromobily rostl rychleji než v EU, jejich podíl stále zaostává
29.8.2025 09:46 (ČTK)
tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV), které vývoj na trhu s elektromobily dlouhodobě sleduje."Celkový počet nově registrovaných bateriových elektromobilů v EU vzrostl o 196 911 vozidel, což je o 24 procent víc než loni. Česká republika vykázala růst o 60 procent. Podíl registrací elektromobilů je v Česku ve srovnání s průměrem EU, který je 15,6 procenta, nízký. Dosáhl 5,6 procenta," uvedl Lukáš Kadula z CDV.
Počet bateriových elektromobilů v Česku se blíží 50 000, zlepšuje se i vybavenost veřejně přístupnými dobíjecími stanicemi.
Ve srovnání s loňským rokem jde letos u nových elektromobilů o šedesátiprocentní nárůst registrací, i když vychází z poměrně nízkého základu, uvedl Jindřich Frič, ředitel CDV. Výrazně se podle něj projevuje opožděný efekt dotačního programu pro firmy.
Uvedl, že lze očekávat postupné zpomalení tempa růstu. Rozvoj elektromobility ale podporuje stále širší nabídka dostupných modelů, tlak na snižování emisí ve firemních flotilách i rostoucí počet dobíjecích bodů, dodal.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
pk
pepa knotek29.8.2025 10:29
Reklama je všemocná, stejně jako se podařilo vnutit kupujícím SUV (nejsou to auta ani sportovní, ani užitková, jen vozidla pro ty co mají zdravotní problém s nasedáním do auta), tak se podaří vnutit i elektromobily. Báchorky o nabíjení z vlastní FVE zadarmo a levném servise to už je jen třešnička na dortu, který vám v autosalonu rádi naservírují. Že se pak majitelé těchto skvělých vozů s baterií ve vynikající kondici již po několika málo letech zbavují s mnohasettisícovou ztrátou je záhada.Odpovědět