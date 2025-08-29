https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesky-trh-s-elektromobily-rostl-rychleji-nez-v-eu-jejich-podil-stale-zaostava
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Český trh s elektromobily rostl rychleji než v EU, jejich podíl stále zaostává

29.8.2025 09:46 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Český trh s elektromobily od ledna do července letošního roku rostl pátým nejrychlejším tempem v zemích Evropské unie, v celkovém podílu elektromobilů na počtu nově registrovaných aut ale Česko za EU zaostává. V tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV), které vývoj na trhu s elektromobily dlouhodobě sleduje.
 
"Celkový počet nově registrovaných bateriových elektromobilů v EU vzrostl o 196 911 vozidel, což je o 24 procent víc než loni. Česká republika vykázala růst o 60 procent. Podíl registrací elektromobilů je v Česku ve srovnání s průměrem EU, který je 15,6 procenta, nízký. Dosáhl 5,6 procenta," uvedl Lukáš Kadula z CDV.

Počet bateriových elektromobilů v Česku se blíží 50 000, zlepšuje se i vybavenost veřejně přístupnými dobíjecími stanicemi.

Ve srovnání s loňským rokem jde letos u nových elektromobilů o šedesátiprocentní nárůst registrací, i když vychází z poměrně nízkého základu, uvedl Jindřich Frič, ředitel CDV. Výrazně se podle něj projevuje opožděný efekt dotačního programu pro firmy.

Uvedl, že lze očekávat postupné zpomalení tempa růstu. Rozvoj elektromobility ale podporuje stále širší nabídka dostupných modelů, tlak na snižování emisí ve firemních flotilách i rostoucí počet dobíjecích bodů, dodal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody. Foto: Manu Grafenauer Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu Palubní deska hybridního automobilu. Foto: Fisker automotive Flickr Prodej hybridních vozů do konce července stoupl o čtvrtinu na 37.542 aut nabíječka elektromobilu Foto: Ivan Radic Flickr V EU je už přes milion veřejných dobíječek pro elektromobily. Česko nezaostává

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pk

pepa knotek

29.8.2025 10:29
Reklama je všemocná, stejně jako se podařilo vnutit kupujícím SUV (nejsou to auta ani sportovní, ani užitková, jen vozidla pro ty co mají zdravotní problém s nasedáním do auta), tak se podaří vnutit i elektromobily. Báchorky o nabíjení z vlastní FVE zadarmo a levném servise to už je jen třešnička na dortu, který vám v autosalonu rádi naservírují. Že se pak majitelé těchto skvělých vozů s baterií ve vynikající kondici již po několika málo letech zbavují s mnohasettisícovou ztrátou je záhada.
Odpovědět

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 33

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 6

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2

Autonomní robot na jihu Čech vypěstoval cibuli či mrkev

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist