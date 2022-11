Cesta k Pravčické bráně bude přístupná jen o víkendech, pokračuje kácení stromů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Pravčická brána v Národním parku České Švýcarsko.

Cesta k Pravčické bráně v národním parku České Švýcarsko bude od příštího týdne přístupná jen o víkendech. Ve všední dny bude pokračovat kácení stromů narušených požárem, který v létě zasáhl plochu přes 1000 hektarů. Pracovat se bude také v areálu Sokolího hnízda. Geologové prohlédli soutěsky v Hřensku a další místa v parku, kde hořelo. Na základě jejich závěrů se rozhodne o dalším postupu prací. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Stezka na Pravčickou bránu se po dvou měsících otevřela 1. října. "Chtěli jsme alespoň částečně pomoci zachránit turistickou sezonu, shazovaly se menší kameny, kácelo to, co bylo u cesty. Teď se na místo vrátíme a budeme pokračovat," uvedl Salov. V pracovní dny bude uzavřený také zámeček Sokolí hnízdo, kde bude provozovatel pokračovat v údržbě. Uzavírka cesty bude vyznačená v terénu, u vstupů do pracovního prostoru budou hlídky, aby se návštěvníci nedostali do míst, kde by jim hrozilo nebezpečí.

V parku se intenzivně pracuje od chvíle, kdy bylo možné vstoupit na požářiště. Vysoké nasazení podle Salova vyžadovalo zprovoznění silnice z Hřenska do Mezní Louky i otevření cesty k Pravčické bráně, která je jednou z největších turistických atrakcí v Českém Švýcarsku. Nadále zůstává pro veřejnost uzavřená Gabrielina stezka z Mezní Louky k Pravčické bráně, která po nedávném požáru čeká na zabezpečení skal i stromů.

Geologové prohlédli soutěsky říčky Kamenice, které jsou druhým velkým lákadle pro návštěvníky. V tomto případě zatím podle Salova nelze odhadnout, zda bude moci Hřensko obnovit provoz lodiček na startu nové turistické sezony. "Musíme počkat na zprávu geologů a také na zimu, během níž si příroda s některými věcmi může spontánně poradit," uvedl Salov.

Policie vyšetřuje požár, který vypukl 24. července, jako obecné ohrožení. Pravděpodobně vznikl v Malinovém dole. Policejní mluvčí Eliška Kubíčková dnes ČTK řekla, že nemá žádné nové informace ke zveřejnění. Podle ní bude prověřování události trvat zřejmě ještě několik měsíců.

Při hašení se vystřídalo 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Škody správa parku odhaduje na 100 milionů korun. Obyvatelé z několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

