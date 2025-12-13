Území po těžbě uhlí na Mostecku se plně otevře veřejnosti na jaře 2028
Páteřní silnice naváže na stávající, která vede přes areál. "Bude osou pro přesun územím, které má minimálně stejný turistický potenciál jako jezero Most," uvedl Farkač. Silnice bude připravena i pro průjezd nákladních vozidel. Do konce roku 2027 vznikne také potřebná infrastruktura v podobě stezek, laviček, odpadkových košů, informačních cedulí. Část území zpřístupnila skupina veřejnosti už letos.
Součástí strategického projektu Green Mine je výzkumná činnost. Odborníci z vysokých škol testují například dřeviny, které rychle rostou na rekultivované půdě. Využít je bude možné jako biomasu. Vědci zjišťují, jaké vzácné kovy lze získat z popílku z elektráren, který se na území uskladňuje. Lom plní také úlohu terénní učebny, kde se na podzim vystřídalo 140 dětí z 11 škol z Mostecka a Chomutovska. Další série kurzů začne v únoru. Postupně se na vzdělávacích programech o energetice či obnově krajiny vystřídá 800 žáků a studentů základních a středních škol z regionu.
Firma už nyní připravuje zaměstnance na období po úplném ukončení těžby uhlí na Mostecku. Přímo v lokalitě ČSA pracují ještě horníci z Vršanské uhelné na tzv. sanační těžbě v bocích budoucího jezera, které se přirozeně napouští. "Opakovaně pořádáme burzy práce. Teď je například v kurzu pro strojvedoucí pět zaměstnanců," řekl Farkaš s tím, že nyní nelze říci kolika zaměstnanců a kdy se propouštění bude týkat.
Vlastníci plochy chtějí znát názor veřejnosti na to, co by v lokalitě mělo být. S vedením Mostu diskutují o bytové zástavbě, uvažuje se o lehké průmyslové výrobě. Na jaře se uskuteční anketa pro veřejnost. Součástí rozsáhlého území je národní přírodní památka, která zahrnuje část zbytkové jámy velkolomu ČSA, kde vzniká jezero a kde byla třetina plochy ponechána přirozeným přírodním procesům. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která památku spravuje, plánuje její zpřístupnění po dokončení sanací a rekultivačních prací, a to nejpozději v roce 2027. Těžba v povrchovém lomu skončila loni, rekultivace ale začala už před 30 lety a zahrnuje aktuálně 4500 hektarů. Rostou tu lesy, vznikly mokřady, jezírka, louky, pastvy.
Náklady na první etapu projektu Green Mine jsou podle Farkaše 540 milionů korun, 80 procent z toho pokryje evropská dotace.
