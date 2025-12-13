https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/uzemi-po-tezbe-uhli-na-mostecku-se-plne-otevre-verejnosti-na-jare-2028
Území po těžbě uhlí na Mostecku se plně otevře veřejnosti na jaře 2028

13.12.2025 18:31 | MOST (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Kinšt / Wikimedia Commons
Území po těžbě hnědého uhlí nedaleko Mostu se plně otevře veřejnosti na jaře 2028. V příštím roce začne demolice budov v prostoru bývalého hlubinného dolu Centrum a stavba tříkilometrové silnice přes území bývalého povrchového dolu ČSA. Novinářům to řekl Pavel Farkač, vedoucí rozvojových a transformačních projektů skupiny Sev.en Energy. První etapa proměny území skončí do konce roku 2027. Lidé z Mostecka se v příštím roce vyjádří, co by si na místě přáli.
 
V hlubinném dole těžba skončila v roce 2016. Vydaná jsou povolení k demolicím nepotřebných objektů, práce se uskuteční v příštím roce. Stát zůstanou památkově chráněné objekty s těžební věží. Zkraje roku se přestěhuje těžební stroj do nedalekého Podkrušnohorského technického muzea. Plochu vlastník přemění v průmyslový areál, kde se počítá například s výrobou vodíku pro studijní účely. Připravit se musí napojení na vodovod, kanalizaci a další sítě. Plánuje se podle Farkače také digitalizace celého území.

Páteřní silnice naváže na stávající, která vede přes areál. "Bude osou pro přesun územím, které má minimálně stejný turistický potenciál jako jezero Most," uvedl Farkač. Silnice bude připravena i pro průjezd nákladních vozidel. Do konce roku 2027 vznikne také potřebná infrastruktura v podobě stezek, laviček, odpadkových košů, informačních cedulí. Část území zpřístupnila skupina veřejnosti už letos.

Součástí strategického projektu Green Mine je výzkumná činnost. Odborníci z vysokých škol testují například dřeviny, které rychle rostou na rekultivované půdě. Využít je bude možné jako biomasu. Vědci zjišťují, jaké vzácné kovy lze získat z popílku z elektráren, který se na území uskladňuje. Lom plní také úlohu terénní učebny, kde se na podzim vystřídalo 140 dětí z 11 škol z Mostecka a Chomutovska. Další série kurzů začne v únoru. Postupně se na vzdělávacích programech o energetice či obnově krajiny vystřídá 800 žáků a studentů základních a středních škol z regionu.

Firma už nyní připravuje zaměstnance na období po úplném ukončení těžby uhlí na Mostecku. Přímo v lokalitě ČSA pracují ještě horníci z Vršanské uhelné na tzv. sanační těžbě v bocích budoucího jezera, které se přirozeně napouští. "Opakovaně pořádáme burzy práce. Teď je například v kurzu pro strojvedoucí pět zaměstnanců," řekl Farkaš s tím, že nyní nelze říci kolika zaměstnanců a kdy se propouštění bude týkat.

Vlastníci plochy chtějí znát názor veřejnosti na to, co by v lokalitě mělo být. S vedením Mostu diskutují o bytové zástavbě, uvažuje se o lehké průmyslové výrobě. Na jaře se uskuteční anketa pro veřejnost. Součástí rozsáhlého území je národní přírodní památka, která zahrnuje část zbytkové jámy velkolomu ČSA, kde vzniká jezero a kde byla třetina plochy ponechána přirozeným přírodním procesům. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která památku spravuje, plánuje její zpřístupnění po dokončení sanací a rekultivačních prací, a to nejpozději v roce 2027. Těžba v povrchovém lomu skončila loni, rekultivace ale začala už před 30 lety a zahrnuje aktuálně 4500 hektarů. Rostou tu lesy, vznikly mokřady, jezírka, louky, pastvy.

Náklady na první etapu projektu Green Mine jsou podle Farkaše 540 milionů korun, 80 procent z toho pokryje evropská dotace.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

