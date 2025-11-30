https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/domy-prirody-loni-privitaly-kolem-pul-milionu-navstevniku-mezirocne-vice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Domy přírody loni přivítaly kolem půl milionu návštěvníků, meziročně více

30.11.2025 01:40 (ČTK)
Dům přírody v CHKO Žďárské vrchy.
Dům přírody v CHKO Žďárské vrchy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | AOPK
Domy přírody přivítaly v loňském roce kolem půl milionu návštěvníků, o rok dříve jich bylo zhruba 350 000. Počty domů, které lidem přibližují přírodní hodnoty daného regionu prostřednictvím interaktivních expozic, naučných programů a akcí, se postupně zvyšují. V roce 2024 jich přibylo pět. ČTK to řekla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Nejvíce lidí ročně navštíví Dům přírody v Moravském krasu, a to kolem 30 000, informovala agentura.
 
Program Domů přírody agentura rozvíjí od roku 2009. V současnosti pokrývá 18 chráněných krajinných oblastí, jednu národní přírodní památku a jednu národní přírodní rezervaci. Nejnavštěvovanějšími jsou Dům přírody Moravského krasu a Dům přírody Litovelského Pomoraví.

"Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Představuje území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si lidé odnášeli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Klíčová je pro nás spolupráce s místními partnery. Domy přírody poskytují výukové a zážitkové programy především pro rodiny s dětmi, ale i ostatní skupiny. Často jsou zázemím pro akce místních spolků i institucí," uvedla za agenturu Lenka Šoltysová.

Agentura přispívá na provoz těchto domů ročně částkou kolem 11 milionů korun, což představuje asi pětinu celkových nákladů. Zbylé prostředky zajišťují provozovatelé z vlastních zdrojů, ze vstupného, prodeje regionálních produktů a vzdělávacích programů. Domy přírody poskytují 50 celoročních pracovních míst a dalších 115 sezonních brigádnických pozic. Do jejich činnosti se zapojují i dobrovolníci.

Dům přírody Moravského krasu navštíví ročně asi 30 000 lidí, koná se tam kolem 300 výukových a vzdělávacích programů. V současnosti se tam dokončuje nová expozice věnovaná životu v devonském moři, jejíž otevření je plánováno na příští rok. V Jihomoravském kraji fungují čtyři domy přírody – kromě Moravského krasu také v Bílých Karpatech, Hodonínských Dúbravách a na Pálavě.

Nově se připravují domy přírody pro CHKO Jeseníky a CHKO Soutok, stejně jako pro národní přírodní památku Lom ČSA a národní přírodní rezervaci Jezerka. Na jaře je plánováno otevření nového informačního střediska CHKO Jizerské hory na Mariánskohorských Boudách.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
CHKO Český les Foto: Velký zvon. F. Zvoneček AOPK ČR Na Čerchově se otevřela horská chata Na české straně hranice vytvoření trasy vyžaduje vetší terénní úpravy. Foto: Nadja Rademacher Správa NP České Švýcarsko Národní parky České a Saské Švýcarsko připravují novou přeshraniční trasu Edmundova soutěska Foto: elPadawan Flickr Edmundovu soutěsku ve Hřensku o prázdninách po požáru vidělo přes 4000 lidí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist