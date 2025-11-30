Domy přírody loni přivítaly kolem půl milionu návštěvníků, meziročně více
"Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Představuje území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si lidé odnášeli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Klíčová je pro nás spolupráce s místními partnery. Domy přírody poskytují výukové a zážitkové programy především pro rodiny s dětmi, ale i ostatní skupiny. Často jsou zázemím pro akce místních spolků i institucí," uvedla za agenturu Lenka Šoltysová.
Agentura přispívá na provoz těchto domů ročně částkou kolem 11 milionů korun, což představuje asi pětinu celkových nákladů. Zbylé prostředky zajišťují provozovatelé z vlastních zdrojů, ze vstupného, prodeje regionálních produktů a vzdělávacích programů. Domy přírody poskytují 50 celoročních pracovních míst a dalších 115 sezonních brigádnických pozic. Do jejich činnosti se zapojují i dobrovolníci.
Dům přírody Moravského krasu navštíví ročně asi 30 000 lidí, koná se tam kolem 300 výukových a vzdělávacích programů. V současnosti se tam dokončuje nová expozice věnovaná životu v devonském moři, jejíž otevření je plánováno na příští rok. V Jihomoravském kraji fungují čtyři domy přírody – kromě Moravského krasu také v Bílých Karpatech, Hodonínských Dúbravách a na Pálavě.
Nově se připravují domy přírody pro CHKO Jeseníky a CHKO Soutok, stejně jako pro národní přírodní památku Lom ČSA a národní přírodní rezervaci Jezerka. Na jaře je plánováno otevření nového informačního střediska CHKO Jizerské hory na Mariánskohorských Boudách.
reklama