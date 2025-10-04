https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-cerchove-se-otevrela-horska-chata
Na Čerchově se otevřela horská chata

4.10.2025 15:02 | DOMAŽLICE (ČTK)
Čerchov.
Foto | MK / AOPK ČR
Domažlice ukončily na vrchu Čerchov v Českém lese přestavbu bývalého vojenského objektu na horskou chatu. Poprvé se otevírá veřejnosti na Den Českého lesa v sobotu 4. října. Přestavba bývalé vojenské roty přišla včetně vybavení na 24 milionů korun. V městském objektu je ubytování zhruba pro 30 lidí, restaurace pro 60 lidí uvnitř a stejný počet venku a společenská místnost. Na Čerchov je omezený vjezd automobilů, bude tam tedy zázemí spíše pro pěší návštěvníky, řekl ČTK starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Chata má sloužit hlavně turistům, cyklistům či běžkařům.
 
Přestavbě patrové budovy předcházela v roce 2021 demolice většiny starých vojenských budov, které představovaly ekologickou zátěž, protože byly obloženy azbestocementovými deskami.

"Na Čerchově je ještě vojenská věž, trafostanice, vysílač, Kurzova věž Klubu českých turistů a soukromý objekt, kde bylo občerstvení," řekl Antoš. Horskou chatu budou spravovat Domažlické městské lesy, které už vybraly nájemce. Jde o místního podnikatele v gastronomii, který provozuje třeba restauraci v Městském pivovaru Domažlice.

"Chata bude otevřená podle jízdního řádu autobusů, někdy od poloviny května a do půlky října pořád, pak na státní svátky u nás a v Bavorsku a mimo sezonu podle zájmu, spíš o víkendech. Ale lze si ji pronajmout třeba na týden," uvedl.

Podle ředitele CHKO Tomáše Peckerta je otevření nové turistické útulny na Čerchov uzavřením celého roku oslav 20 let Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) a zároveň uzavření dlouhodobé aktivity s partnery - městem Domažlice, Klubem českých turistů, s městysem Klenčí a ministerstvem obrany - vize budoucnosti Čerchova.

"Současně oslavíme 120 let zděné Kurzovy věže, 24 metrů vysoké rozhledny. Připraven je celodenní program," dodala ředitelka Destinační společnosti Český les Lenka Křížková. Vojáci podle Křížkové pečují na Čerchově pouze o jedinou budovu - nepřístupnou betonovou 30metrovou věž. "Místní rozhledna, Kurzova věž, je dnes nejnavštěvovanější turistický cíl v okolí," uvedla.

Pražská EVVOluce

