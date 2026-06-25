Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého
"Oxid uhličitý obvykle vnímáme jako problém. My z něj chceme vytvořit užitečnou surovinu pro nové materiály. Vedle snižování emisí se ho musíme naučit také znovu využívat," uvedl Hynek Beneš, český koordinátor projektu z ÚMCH AV ČR.
Výzkum je součástí projektu NEXGEN. Tento mezinárodní projekt vznikl v reakci na současné výzvy spojené se změnou klimatu v souladu s principy cirkulární ekonomiky, včetně snahy o omezení závislosti na fosilních surovinách. Polymerní materiály jsou látky složené z makromolekul. Patří mezi ně například celulóza, kaučuk nebo běžné plasty. Cirkulární ekonomika je model, který usiluje o to, aby výrobky a materiály zůstaly v oběhu co nejdéle.
Oxid uhličitý patří do skupiny průmyslově produkovaných skleníkových plynů, které vedou ke globálnímu oteplování a nežádoucím klimatickým změnám. Zároveň se však jedná o všestranně využitelnou průmyslovou a chemickou surovinu. Používá se například na sycení nápojů, chlazení, mrazení a konzervování potravin, jako náplň hasicích přístrojů nebo ve zdravotnictví při některých chirurgických zákrocích.
Projekt NEXGEN navazuje na dlouholetou spolupráci českých a francouzských polymerních vědců a představuje další krok v rozvoji společného evropského výzkumu zaměřeného na udržitelné materiály a moderní technologie.
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