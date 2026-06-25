https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-a-francouzsti-vedci-hledaji-nova-prakticka-vyuziti-oxidu-uhliciteho
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Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého

25.6.2026 20:04 (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Na vývoji nových polymerních materiálů, schopných zachycovat oxid uhličitý a využívat ho jako surovinu pro výrobu nových, technologicky atraktivních materiálů, pracují vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR (ÚMCH AV ČR) spolu s vědci z francouzské univerzity INSA Lyon.
 
Vědci chtějí vyvinout polymerní materiály vhodné například pro nátěrové hmoty nebo ekologičtější polyuretanové pěny. Součástí projektu je také vývoj nové generace polyuretanových materiálů připravovaných bez použití fosgenu a isokyanátů, látek spojovaných se zdravotními a environmentálními riziky. Tyto látky mohou u člověka vyvolat vážné dýchací obtíže nebo dokonce až chronické poškození plic. Součástí výzkumu je také recyklace materiálů podle principů cirkulární ekonomiky.

"Oxid uhličitý obvykle vnímáme jako problém. My z něj chceme vytvořit užitečnou surovinu pro nové materiály. Vedle snižování emisí se ho musíme naučit také znovu využívat," uvedl Hynek Beneš, český koordinátor projektu z ÚMCH AV ČR.

Výzkum je součástí projektu NEXGEN. Tento mezinárodní projekt vznikl v reakci na současné výzvy spojené se změnou klimatu v souladu s principy cirkulární ekonomiky, včetně snahy o omezení závislosti na fosilních surovinách. Polymerní materiály jsou látky složené z makromolekul. Patří mezi ně například celulóza, kaučuk nebo běžné plasty. Cirkulární ekonomika je model, který usiluje o to, aby výrobky a materiály zůstaly v oběhu co nejdéle.

Oxid uhličitý patří do skupiny průmyslově produkovaných skleníkových plynů, které vedou ke globálnímu oteplování a nežádoucím klimatickým změnám. Zároveň se však jedná o všestranně využitelnou průmyslovou a chemickou surovinu. Používá se například na sycení nápojů, chlazení, mrazení a konzervování potravin, jako náplň hasicích přístrojů nebo ve zdravotnictví při některých chirurgických zákrocích.

Projekt NEXGEN navazuje na dlouholetou spolupráci českých a francouzských polymerních vědců a představuje další krok v rozvoji společného evropského výzkumu zaměřeného na udržitelné materiály a moderní technologie.

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Všechny komentáře (1)
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RV

Richard Vacek

25.6.2026 20:48
Je dobré ho pouštět do skleníků a zvyšovat si tak výnos. Při vysokých koncentracích může hubit odolné škůdce rostlin, jako třeba roztoče.
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