Čeští europoslanci emisní úlevy pro automobilky vítají i kritizují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | zhuzhu / zhuzhu / Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Někteří u českých europoslanců, zejména z frakce Evropské lidové strany (EPP), uvítali dnešní návrh Evropské komise, který říká, že automobilky dostanou více času na splnění emisních cílů. Podle jiných, zejména zástupců frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), je návrh stále nedostatečný a někteří by prosazovali požadavky na automobilky zcela zrušit, vyplynulo z ankety ČTK.Evropská komise dnes navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by nově měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP09) nyní frakce EPP usiluje o co nejrychlejší projednání návrhu v Evropském parlamentu, nejspíš v takzvané zrychlené proceduře. Vše musí ale rovněž projednat a odsouhlasit členské státy.

Jeho kolegyně Danuše Nerudová (STAN) ze stejné frakce uvedla, že dnes ráno se tématem zabývali na snídani se zástupci automobilového průmyslu a jejich reakce byla "překvapivě dobrá". "Jsou rádi za toto řešení. Tři roky jsou velmi silný kompromis, pro který, si myslím, se najde i většina v Evropském parlamentu," řekla novinářům Nerudová.

Podle europoslance za ODS Ondřeje Krutílka z frakce ECR je ale navržené řešení stále nedostatečné. "Uvědomujeme si ale, že realita je obtížná a ne všichni by podpořili delší rozložení pokut," uvedl. Česká vláda uvádí, že bude usilovat o prodloužení období, za které by automobilky měly plnění emisních cílů vykazovat, ze tří na pět let.

Dnešní návrh komise je podle Krutílka úspěchem právě i české iniciativy, protože "na začátku byl jeden rok, my jsme tlačili na pět let, takže tři roky jsou někde na půli cesty". "O to více bude důležité soustředit se na další aktivity spjaté s nedávno proběhlým akčním plánem pro automobilový průmysl," dodal europoslanec.

Podle Ondřeje Kovaříka (ANO) z Frakce Patrioti pro Evropu očekává automobilový průmysl od této změny "určitou úlevu". "Otázkou bude, jestli bude dostatečná. Já osobně se domnívám, po konzultacích s některými výrobci automobilů, že to nebude stačit," uvedl europoslanec. "Spíš bych se klonil k tomu, aby Evropská komise v tuto chvíli platnost tohoto nařízení pozastavila a dala automobilovému průmyslu čas investovat do inovací," dodal Kovařík.

Europoslanec za Motoristy Filip Turek (Patrioti pro Evropu) uvítal, že Evropská komise vyslyšela "požadavky, které jsem vznesl prostřednictvím svých písemných otázek z prosince 2024 a března 2025". "Ačkoliv považuji za nejlepší řešení emisní limity CO2 zcela zrušit, tento návrh komise představuje důležitý mezikrok, kterým mohou automobilky získat potřebný čas. Bohužel neprošel návrh na pět let nebo odložení celého opatření až po nástup příští komise," uvedl Turek. "Věřím, že v budoucnu se tyto požadavky buď zmírní, nebo - což by byla jediná správná cesta - zruší úplně," dodal.

reklama