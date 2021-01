Čeští mikrobiologové zjišťovali, jaké dopady mají léky na kvalitu půdy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | František Lorenc / Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Na snímcích zleva: 1. půdní houba rodu Talaromyces sp. ve své plné kráse (patří do stejné čeledi jako známé Penicillium) 2. Na houbu působí 50 mikrogramů irbesartanu (lék proti vysokému tlaku) – růst houby se omezí a zpomalí, vytváří se méně pigmentu (houba je světlejší), nevytvářejí se spóry (zelený povlak na myceliu). 3. Desetkrát jsme zvýšili množství léku, tj. na 500 mikrogramů, a změny jsou ještě patrnější. Houba dále relativně více produkuje exudáty (červené kapky na povrchu mycelia). Tyto chemické látky mohou být mykotoxiny.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Užívání antibiotik a dalších léků u lidí a hospodářských zvířat s sebou přináší závažný problém pro zdraví našich půd. Léčiva se s odpady dostávají do půdy, odkud mohou přecházet do podzemních vod nebo zemědělských plodin, a tedy vstupovat do dalších potravních řetězců. O zkoumání vlivu léčiv na půdu informuje Biologické centrum Akademie věd ČR.

O osudu léků v půdě rozhoduje to, jak silně se vážou na půdní částice, případně do jaké míry je mohou rozkládat živé mikroorganismy. Půdní mikrobiologové z Biologického centra AV ČR sledovali v laboratoři vliv šesti různých léčiv (antibiotik, léků proti alergiím, epilepsii, depresi a hypertenzi) a jejich směsi na společenstva mikrobů v sedmi různých zemědělských půdách ČR.

„Zjistili jsme, že obzvláště antibiotika v uvedené směsi negativně působí na rozklad zkoumaných léčiv v půdách,“ říká mikrobioložka Alica Chroňáková.

Také půdní mikroorganizmy byly zasaženy aplikací léčiv a reagovaly různě (útlumem, nebo stimulací jejich růstu či aktivity), přičemž nejčastěji utrpěly půdy horší kvality, jako je písčitá půda a hnědozem.

Kvalitnější půdy vyvinuté na spraších (černozemě a phaeozem) byly díky jiným vlastnostem a většímu množství mikroorganismů vůči léčivům odolnější a lépe se zotavily.

Při analýze složení mikrobiálních společenstev pak badatelé zjistili, že antibiotika a směs všech šesti léčiv nejvíce poškodily půdní bakterie, a naopak v některých případech podpořily růst mikroskopických půdních hub. A právě na ty zaměřili badatelé svou pozornost.

Pilotní výsledky totiž naznačují, že určité půdní houby dokáží rozkládat léčiva v laboratorních podmínkách. Dalším krokem bude ověřit tyto schopnosti v půdě.

Přečtěte si také | Má hormonální antikoncepce vliv na přírodu?

reklama