Odborníci ze Slovenska šlechtí suchomilný mák, odrůda bude mít bílý květ

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiri Vaclavek / Shutterstock Mák sypající se z makovice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vyšlechtit novou odrůdu modrého máku pro potravinářské účely trvá osm až devět let. Odborníci ze Slovenska se teď zaměřují hlavně na to, aby byly rostliny odolné proti suchu. Dá se očekávat, že suché počasí se bude stále vracet."Víme, že je sucho, potřebujeme suchomilné rostliny, aby to rostliny přežily. Začínáme šlechtit zimní odrůdu máku. Je to trend šlechtit suchomilné máky," řekl vedoucí Výzkumně-šlechtitelské stanice Malý Šariš na Slovensku Ľuboš Nastišin. Se svými kolegy se tento týden účastnil výstavy Naše pole v Nabočanech na Chrudimsku.

Novou odrůdu, která ještě nemá jméno, připravují výzkumníci čtvrtým rokem. Bude mít bílý květ, sít se bude na podzim, aby na jaře byla připravená na první závlahu.

"Pěstujeme rostliny na více suchých místech na Slovensku, která rostlina přežije v suchu, s ní pokračujeme v dalším šlechtění. Je to osmi až devítiletý proces," řekl výzkumník.

Šlechtitelská laboratoř má několik druhů modrých potravinových máků a také jeden bílý. Albín byl vyšlechtěný v minulosti kvůli tomu, že byl nedostatek ořechů. Chuťově je jim podobný, jako běžný tmavý mák nechutná, řekl vědec. "Mák je dražší než ořechy, ale nahradil je plnohodnotně," řekl Nastišin.

Slovensko je menším producentem máku než Česko, pěstuje se tam na 4000 hektarech. V Česku je osevní plocha desetkrát větší, řekl šlechtitel. "Češi mají největší pokrytí Evropské unie. Jsou největším pěstitelem a konzumentem máku v Evropě. My s nimi spolupracujeme, pro české zákazníky vyrábíme osiva. Ne všechny státy mohou máky pěstovat, jsou tam zakázané, protože obsahují opiáty, tak se toho bojí," řekl Nastišin.

reklama