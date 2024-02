Čeští poslanci se v názoru na nové emisní doporučení Evropské komise neshodnou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Čeští europoslanci se neshodnou v hodnocení doporučení, aby si EU stanovila cíl snížit emise skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040, které dnes předložila Evropská komise. Cíl označil za ambiciózní a splnitelný europoslanec Stanislav Polčák (STAN) a obdobně se vyjádřili i další členové frakce Evropské lidové strany (EPP). Další europoslanci, například Alexander Vondra (ODS) či Ondřej Knotek (ANO) doporučení kritizovali.

Evropská komise dnes doporučila, aby si Evropská unie stanovila za cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Podle již schválené legislativy má EU snížit emise do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Legislativní návrh týkající se nových plánů na redukci emisí by však měla vypracovat až příští Evropská komise, která vznikne po evropských volbách letos v červnu. Návrh pak musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu.

Polčák označil při setkání s českými novináři návrh komise za "ambiciózní i dosažitelný". Podle něj odhady ukazují, že už nyní přijatá legislativa povede k poklesu emisí do roku 2030 o 57 procent ve srovnání s rokem 1990. Technologické změny, které se zavádí v ekonomice pro dosažení cíle stanoveného pro rok 2030, pomohou podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) splnit i cíl na rok 2040. "Na konci této dekády začne fungovat vodíková ekonomika, a to znamená, že emise viditelně klesnou," uvedl Niedermayer.

Odmítavě se při debatě vyjádřil k plánům na rok 2040 europoslanec Vondra. Podle něj má komise nerealistické klimatické ambice a snaží se "vnutit lidem jiný životní styl, omezovat možnost jejich svobodné volby". Podle něj opatření povedou k zdražení základních potravin, mléka či masa.

Za spíše nereálné má doporučení i europoslanec Ondřej Knotek (ANO). "V době, kdy Evropská unie přestala být konkurenceschopná kvůli vysokým cenám energií, tak zvažujete další ambiciózní klimatický plán," řekl při debatě na zasedání ve Štrasburku. Podle něj by návrh vedl k zdražování a další ztrátě konkurenceschopnosti. Knotek přivítal, že komise nepředložila legislativní text, a také to, že vznikne unijní průmyslová aliance pro rozvoj modulárních jaderných reaktorů. "Ode dneška víme, že EU se bude chtít stát lídrem v modulárních reaktorech," řekl europoslanec hnutí ANO.

Navržený cíl na snížení emisí do roku 2040 je podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) tak vysoký, protože dosud jejich pokles nebyl dost razantní. "Nebyly jsme dostatečně aktivní do této chvíle, abychom dodrželi závazek (z pařížské klimatické dohody), tak budeme muset být aktivnější v té další dekádě," řekl. Podle něj je dnešní doporučení důležitým signálem i dalším státům, které se přidaly k pařížské klimatické dohodě. "Evropa ukazuje, že svůj díl odpovědnosti chce brát i nadále vážně," uvedl pirátský europoslanec.

Za nehoráznost a šílenost označila doporučení europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Podle ní již stávající klimatické cíle mají těžký dopad na průmysl a zemědělství, jak podle ní ukazují odchod průmyslových podniků mimo Evropu či protesty zemědělců. Podle ní by se Evropská komise měla zabývat naléhavějšími problémy, jako jsou chudoba, nedostatek některých léčiv či vysoké ceny energií.

