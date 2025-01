Čeští vědci se mohou zapojit do tvorby nové hodnotící zprávy o biodiverzitě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kjersti Joergensen / Shutterstock Motýl na květině

Čeští vědci se mohou zapojit do tvorby druhé globální hodnotící zprávy, kterou začne sestavovat Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Na odborném semináři to včera řekla Eliška Rolfová, která je ministerským radou na ministerstvu životního prostředí. Jedná se podle ní o velmi prestižní práci, zájemci se mohou účastnit na nejrůznějších pozicích od stážisty po předsedajícího autora. Práce na zprávě začne letos, hotová by měla být v roce 2028.V IPBES je zastoupeno 147 zemí. Její zprávy tvoří odborníci, později k nim vznášení připomínky zástupci jednotlivých vlád. "V letošním roce se začne připravovat druhá globální hodnotící zpráva. Vyhlášení výběrového řízení očekáváme každým týdnem. Bude to přelomová zpráva, která naváže na report z roku 2019," uvedla Rolfová.

Vědci si mohou vybrat z řady pozic. "Role stážisty je příležitostí pro doktorandy získat kontakty na začátku kariéry, další pozice jsou autor, vedoucí autor a předsedající autor," vyjmenovala Rolfová. Česko už mělo zástupce na všech pozicích kromě předsedajícího autora.

IPBES se podle Rolfové snaží vybírat autory tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny regiony. "Jsme součástí regionu východní Evropy, který je trochu poddimenzovaný. Je tam méně expertů, než by mohlo být. Škodí nám to, protože pak ve zprávách chybí náš pohled," řekla Rolfová.

Když IPBES stanoví téma zprávy, osloví všechny členské vlády, aby nominovaly autory. Z nich si pak vybírá. "Máme vysokou úspěšnost proměněných nominací. Česká republika byla zapojena do všech zpráv s výjimkou regionálních zpráv z jiných kontinentů," uvedl Jan Plesník, poradce pro mezinárodní vztahy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Každou zprávu musí schválit zástupci všech členských zemí. Diplomaté ke zprávě vznášejí připomínky, které se pak podrobně projednávají. Často mají náboženský nebo politický podtext. "Diplomaté ve zprávě chtějí vidět svá slova a bojují za ně. Vědci se zase snaží obhájit své postoje. A musí se dosáhnout konsenzu," popsal Ladislav Miko, vládní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb.

Zprávy, které IPBES v minulosti vytvořil, se týkaly například opylovačů a s tím související výroby potravin, invazních a nepůvodních druhů nebo degradaci půdy a její obnově. Největší zájem vyvolala zmíněná Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách z roku 2019. Platforma byla ustavena v roce 2012 v Panamě vládami 97 zemí. Česká republika se připojila v roce 2014.

