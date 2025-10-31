https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-vedci-se-snazi-prispet-k-zachrane-kriticky-ohrozeneho-orla-opiciho
Čeští vědci se snaží přispět k záchraně kriticky ohroženého orla opičího

31.10.2025 00:47 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Čeští vědci se snaží přispět k záchraně kriticky ohroženého orla opičího. Na Filipínách žije ve volné přírodě už jen několik stovek párů. Biologové Jana a Tomáš Albrechtovi, kteří působí v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, se konkrétně zabývali metodami uchování spermií. Jde o proces, který může přispět k záchraně druhu, řekla ČTK Albrechtová.
 
"Naším úkolem bylo měřit kvalitu spermií před zamražením a po rozmražení. Zjistili jsme, že spermie po rozmražení budou velice dobře využitelné a dají se shromažďovat," řekla Albrechtová. Cílem je podle vědců spermie zamrazit, uchovat v kryobance v Singapuru a v budoucnu využít k umělému oplodnění samic.

Data, která získali přímo na Filipínách, budou odborníci dále zkoumat v České republice. "Analyzujeme všechny pohybové vlastnosti, počet pohyblivých i nepohyblivých spermií a budeme zkoumat jejich morfologii po kryoprezervaci i před ní," uvedla Albrechtová.

Na filipínském ostrově Mindanao byli čeští vědci od 9. října. jde o začátek reprodukčního období orla opičího. Na Filipíny se manželé Albrechtovi vrátí na konci příštího roku.

Přirozeným prostředím orla, který je jedním z největších na světě, jsou neporušené lesy. Na Filipínách ale podle vědců rychle mizí. "Orel opičí potřebuje obrovská teritoria a na Filipínách je velký tlak využívat každý kus půdy k zemědělství. Někteří obyvatelé často kácí lesy ilegálně a orlové ztrácí své přirozené prostředí," řekl Albrecht. Centrum pro záchranu orla opičího, které funguje díky dárcovským příspěvkům, se proto snaží o ochranu lesů, biodiverzity i vzdělávání obyvatel v ochraně přírody.

U zrodu projektu stála doktorandka Tereza Zahálková z České zemědělské univerzity, která propojila vědecké týmy z Česka a Filipín, postupně se připojili i další odborníci a instituce. "To, že se Češi angažují v programech na záchranu orla opičího, dělá České republice mimo jiné velmi dobrou reputaci v zahraniční," řekl Albrecht.

Orel opičí je národním ptákem Filipín, ve volné přírodě se vyskytuje pouze tam. Kvůli odlesňování a pytláctví patří mezi nejohroženější druhy na světě. Příběh záchrany orla opičího zaujal i na filmovém festivalu s tematikou životního prostředí Ekofilm. Dokument s názvem Naděje pro krále nebes o víkendu získal od studentské poroty cenu v kategorii Krátce a zeleně.

Klára Tomiková

