Čeští vědci se snaží přispět k záchraně kriticky ohroženého orla opičího
Data, která získali přímo na Filipínách, budou odborníci dále zkoumat v České republice. "Analyzujeme všechny pohybové vlastnosti, počet pohyblivých i nepohyblivých spermií a budeme zkoumat jejich morfologii po kryoprezervaci i před ní," uvedla Albrechtová.
Na filipínském ostrově Mindanao byli čeští vědci od 9. října. jde o začátek reprodukčního období orla opičího. Na Filipíny se manželé Albrechtovi vrátí na konci příštího roku.
Přirozeným prostředím orla, který je jedním z největších na světě, jsou neporušené lesy. Na Filipínách ale podle vědců rychle mizí. "Orel opičí potřebuje obrovská teritoria a na Filipínách je velký tlak využívat každý kus půdy k zemědělství. Někteří obyvatelé často kácí lesy ilegálně a orlové ztrácí své přirozené prostředí," řekl Albrecht. Centrum pro záchranu orla opičího, které funguje díky dárcovským příspěvkům, se proto snaží o ochranu lesů, biodiverzity i vzdělávání obyvatel v ochraně přírody.
U zrodu projektu stála doktorandka Tereza Zahálková z České zemědělské univerzity, která propojila vědecké týmy z Česka a Filipín, postupně se připojili i další odborníci a instituce. "To, že se Češi angažují v programech na záchranu orla opičího, dělá České republice mimo jiné velmi dobrou reputaci v zahraniční," řekl Albrecht.
Orel opičí je národním ptákem Filipín, ve volné přírodě se vyskytuje pouze tam. Kvůli odlesňování a pytláctví patří mezi nejohroženější druhy na světě. Příběh záchrany orla opičího zaujal i na filmovém festivalu s tematikou životního prostředí Ekofilm. Dokument s názvem Naděje pro krále nebes o víkendu získal od studentské poroty cenu v kategorii Krátce a zeleně.
