Cesty do soutěsek v Hřensku jsou až do jara zavřené, mohou tam padat stromy

Všechny přístupové cesty do soutěsek v Hřensku na Děčínsku jsou až do poloviny dubna zavřené kvůli kritickému stavu zhruba 300 stromů. Poté, co je napadl kůrovec, stromy odumřely a nyní hrozí jejich zřícení do vody nebo na turistické stezky. Národní park České Švýcarsko je začne odstraňovat začátkem února, řekl ČTK mluvčí parku Tomáš Salov.

Někteří lidé do soutěsek vstupují i přes zákaz. Salov uvedl, že je strážci parku nepokutují, výrazně je ale upozorňují na nebezpečí. "My opravdu nevíme, kdy by nějaký z těch stromů mohl spadnout a někomu ublížit," řekl mluvčí. Chtěl by, aby se turisté mohli do soutěsek vrátit začátkem sezony.

Kácení stromů bude stát 1,5 milionu korun, z poloviny se na něm bude podle Salova podílet obec. Samotné odstraňování odumřelých jedinců je velmi náročné, pracovníci ke stromům budou muset slaňovat. "Proto je cena tak vysoká," podotkl mluvčí.

Nové stromy se po vykácení těch odumřelých sázet nebudou. "Na skalnatých svazích něco sázet je nežádoucí, je to přírodní zóna," řekl Salov a doplnil, že jde o území chráněné zákonem. Holiny ale nad soutěskami nevzniknou, jde totiž o šestikilometrový úsek, dodal mluvčí.

Podle dendrologa Vladislava Janečka, který stromy prověřil, jsou některé kusy napadené dřevokaznými houbami. "Proto ten jejich rozpad je rychlejší, než by měl být," řekl odborník ČTK. Napadených stromů se ale podle něj v lokalitě nachází víc, kácet se budou ale jen ty, které mají potenciál spadnout.

Plavbu na lodičkách v Edmundově a Divoké soutěsce ročně vyhledá až 300.000 turistů. Jde o jednu z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v Národním parku České Švýcarsko.

