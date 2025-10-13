https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lesni-pozary-v-evrope-ucme-se-s-nimi-zit-radi-odbornici
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesní požáry v Evropě: Učme se s nimi žít, radí odborníci

13.10.2025 05:42 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jana Kasaničová
Diskuse: 1
Požár v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022.
Požár v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Národní park České Švýcarsko
Lesní požáry v Evropě jsou častější, rozsáhlejší a méně předvídatelné. Místo výhradního soustředění na hašení by se Evropa měla zaměřit také na prevenci a chytré hospodaření s krajinou. Shodli se na tom odborníci z celé Evropy, kteří se sjeli do Děčína na mezinárodní konferenci Oheň v ekosystémech střední Evropy. Zúčastnilo se jí na 150 vědců, lesníků i ochranářů.
 
Jedním z hlavních témat byla otázka, zda má smysl využívat malé řízené požáry jako nástroj ochrany proti rozsáhlým a ničivým požárům.

„V Evropě se mění četnost, intenzita i načasování lesních požárů. Musíme se přizpůsobit nové realitě – požáry v lese není snadné zastavit,“ uvedla během své prezentace Orsolya Valkó z Centra ekologického výzkumu v Maďarsku. Představila vědeckou zprávu připravenou pro země Evropské unie, podle které by předem plánované a kontrolované spalování mohlo být účinným nástrojem prevence, ale nikoli jediným. „Potřebujeme i nový přístup k výsadbě lesů – druhové složení a struktura by měly lépe odpovídat měnícím se klimatickým podmínkám,“ dodala Valkó.

Foto | Václav Sojka / UJEP

Na význam složení lesa upozornila také Jana Müllerová z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Listnaté stromy mohou zpomalit postup požáru. Nejde o břízy, které se objevují až po požáru jako pionýrské druhy, ale o staré lesy, kde listnaté dřeviny fungují jako přirozená bariéra. V Českém Švýcarsku hořela především hrabanka – suché jehličí po odumřelých stromech napadených kůrovcem. Požár se zastavil tam, kde byly bučiny,“ vysvětlila.

Konference se uskutečnila tři roky po rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko. Jeden z konferenčních dnů věnovali účastníci terénní exkurzi přímo na tehdejší spáleniště, které dnes už zarůstá pionýrskými dřevinami.

Foto | Václav Sojka / UJEP

„Přinášíme mnoho praktických poznatků z terénu. Na oplátku je pro nás důležité slyšet vědecký vhled,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko. Myšlenku řízeného vypalování ale zatím v národním parku odmítá: „Dokážu si to představit na omezené ploše mimo les a mimo národní park. Vím, že se podobné experimenty dělaly například na vřesovištích,“ doplnil Kříž.

Podle Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe je třeba, aby se společnost k tématu požárů naučila přistupovat s větším porozuměním. „Je důležité o požárech v krajině mluvit. Příroda hořela vždycky, víme to ze starých záznamů. Nesmíme panikařit, ale musíme chránit domy a infrastrukturu. Požárům můžeme nechat jistou volnost, pokud nedochází ke škodám na majetku,“ říká.

Foto | Václav Sojka / UJEP

Müllerová doplňuje, že i česká zkušenost může být cenná pro ostatní země. „Máme možnost vidět náš velký požár v Českém Švýcarsku v celosvětovém kontextu. Pro ostatní regiony je to běžná součást přírodních procesů – a my se od nich můžeme hodně naučit,“ uzavírá.

Konferenci na děčínském zámku spolupořádala správa Národním parku České Švýcarsko, Fakulta životního prostředí UJEP, Biologické centrum AV ČR, Botanický ústav AV ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

reklama
 
foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Práce s pilou Foto: Depositphotos Dřevorubci těží souše v soutěsce v Českém Švýcarsku jako opatření proti povodni Požár v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022. Foto: Národní park České Švýcarsko Experti: Obnova krajiny po lesních požárech může být poměrně rychlá Foto: Tomáš Salov Správa NP České Švýcarsko Tři roky od velkého požáru: NP České Švýcarsko neporušil předpisy pro požární prevenci, potvrdilo přestupkové řízení
Další články autora |
Inovativní zavlažovací systém Wormeec inspirovaný činností žížal. Foto: UJEP Ústecká fakulta přivezla na Designblok zavlažovací systém inspirovaný činností žížal Laboratoře Foto: UJEP Fakulta životního prostředí univerzity v Ústí spolupracuje na nových metodách recyklace asfaltu Oblečení v koši Foto: LoloStock Shutterstock Ústečtí vědci hledají cestu, jak ze starého oblečení vyrobit novou 100% přízi

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

13.10.2025 07:20

Ano: Místo výhradního soustředění na hašení by se Evropa měla zaměřit také na prevenci a chytré hospodaření s krajinou.
Ano: má smysl využívat malé řízené požáry jako nástroj ochrany proti rozsáhlým a ničivým požárům.
Ano: „Listnaté stromy mohou zpomalit postup požáru.
Ovšem : Nejde o břízy, ty jsou extra pyrofity, co hoří jako z celuloidu a mají za "úkol" přenést požár do korun. Vypálené místo pak snadno obsadí mladá generace.
Představa přednesená p. Hruškou skrytě podsouvá myšlenku že o nic nejde: "Požárům můžeme nechat jistou volnost, pokud nedochází ke škodám na majetku,“ To bych chtěl vědět, kde to je. Skály nejsou majetek? Lesy v NP nejsou? Je možné uvažovat pouze o promyšlené péči řízeným vypalováním, zabezpečeným a na vhodných místech jako obnova biotopu a biodiverzity.
Odpovědět

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 28

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 12

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist